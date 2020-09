Gusto por mujeres mayores

Querida Doctora Corazón, te mando un fuerte abrazo. Quisiera preguntarte si es malo andar con una mujer mayor. Hay una mujer que me gusta, pero me lleva 15 años. Algunos me dicen que a ella le gustan inmaduros y no puede relacionarse con los de su edad, por eso me busca. Pero no sé si ella está mal o yo, por no buscar a una de mi edad.

Juan, 25 años



Querido Juan, cada persona puede decidir establecer relaciones de pareja con quien le atraiga. Si a ti te atraen mujeres mayores, es un gusto tuyo que no es ni bueno ni malo.

El gran reto es que seas capaz de ser claro en tus propósitos en esas relaciones. Por ejemplo, con esa mujer que tiene 40 años, si quieres formar una familia, vas a batallar para que ocurra un embarazo, porque ella ya rebasa la edad para ser una mujer fértil.

Y si dices que ella busca jóvenes porque no sabe relacionarse con hombres de su edad, debes prepararte para estar con una mujer a la que le gusta dominar. En resumen, el reto es que los dos tengan claro que esperan de la pareja con esa diferencia de edad y que sepan decirlo para que ninguno de los dos se sienta sorprendido.