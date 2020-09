Botas y botines al estilo 'cowboy'

Las botas y botines se han posicionado como el calzado predilecto para crear looks llenos de estilo, sofisticados, cómodos y con mucha actitud. No importa si es primavera u otoño, este par puede usarse desde con shorts y mini faldas hasta con jeans e incluso trajes formales, ¡en esta combinación no hay límites!

Desde el 2017 la firma mexicana Bala Di Gala ha convertido sus diseños de zapatos en un "must" vanguardista para la mujer actual, y ahora reafirma la tendencia "western" con tres icónicos modelos confeccionados con materiales y pieles de la más alta calidad, además de sus detalles y decorados hechos a mano.

Te invitamos a conocer todas sus propuestas.