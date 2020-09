Abandona y hoy vuelve

Doctora Corazón, muy buenas noches, disculpa que te moleste. Sinceramente me ha ido de la patada, mi tía me quiere correr de donde rento, no he tenido suerte con las mujeres.

Mi problema es que tiene 15 años que no veo a mi hija, ella tenía dos años cuando la abandoné; su madre es enfermera de profesión y sé dónde viven sus abuelos, pero con esto de la pandemia no hay dinero y no sé cómo llegar con las manos vacías.

Aparte yo traté muy mal a su mamá, le pegaba. Yo nunca he tomado, ni fumado, pero sí fui de lo peor y quisiera que me echaras la mano para saber qué hacer. También me gustaría que me ayudaras a conseguir pareja, porque tengo 13 años solo como el perro. Gracias.

El Temerario, 41 años, taxista



Querido Temerario, no es ninguna molestia que me envíes tu consulta, es el trabajo que tengo y me gusta mucho. Creo que necesitas quitarte la nube negra que has traído sobre tu cabeza los últimos 15 años, y es muy importante que hoy te hagas responsable de tus decisiones y sus consecuencias, como la soledad que dices que vives desde hace 13 años, y el desalojo que está en puerta, y que creo podrías evitar si hablas con humildad con esa tía que pretende echarte.

Estas solo porque quieres, porque para estar en pareja hay que estar dispuesto a ceder y a tratar bien a la otra persona. ¿Qué tan dispuesto estás a eso?, considerando tus antecedentes de violencia con la mamá de tu hija. Por otro lado, si realmente quieres ver a tu hija para conocerla y que te conozca no tienes que llevar los bolsillos repletos de dinero, un arrepentimiento sincero y un afecto real le serán de utilidad a esa jovencita a la que dejaste de ver cuando tenía dos años.

Reconoce que eres tú el responsable de tu destino, nadie más. Así que organízate y empieza a trabajar de taxista si es lo que sabes hacer. Efectivamente hay menos trabajo en estos tiempos, pero hay. Y si te fijas en alguna mujer, tómate el trabajo de conquistarla y sé amable. Y si todavía tienes arranques de violencia será de mucha utilidad que acudas a algún grupo de autoayuda para que aprendas a dejar de vivir con violencia.