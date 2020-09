Fiesteros los ponen en peligro

Doctora Corazón, espero que estés bien. Necesito un consejo. Mis sobrinos no entienden nada de la pandemia y se la pasan de fiesta, visitando a sus novias, paseando como si estuvieran de vacaciones.

Sus papás también son de los que no creen en el coronavirus, el problema es que nos exponen a los que vivimos en el terreno, en especial, a los de la tercera edad. Necesito un consejo. Estoy muy preocupado.

Miguel, 44 años





Querido Miguel, no te preocupes. Actúa. Aléjate de ellos. NO estés cerca y si lo haces siempre usa cubrebocas, lávate las manos después de acercarte a su casa y tocar algo, y tú cuida a los adultos mayores que estén contigo. Es imposible que hagas que alguien irresponsable consigo mismo se vuelva responsable con los demás.

Así que no te enojes y cuídate tú, porque la preocupación actúa contra el sistema inmunológico

y lo que necesitamos todos ahora es que nuestras defensas estén al tope.