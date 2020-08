Dudas para el testamento

Mi esposo quiere hacer un testamento para dejar su casa. Él ya está grande y tiene diabetes. El problema es que tenemos 3 hijos, los tres viven aquí en la casa, aunque el más grande ya se casó y vive aquí con su esposa y su hija.

El caso es que yo no quiero que le dejen la casa a él, porque si se llega a divorciar, su esposa se la puede quitar y sacar a mis otros dos hijos de la casa.

Pero mi esposo está terco, dice que él es el mayor y por lo tanto le corresponde la casa. Mis hijos no saben nada de esto, pero tampoco queremos dejar la casa intestada porque luego vienen problemas. Agradezco tu consejo.

Preocupada, 64 años



Querida Preocupada, lo que yo, que soy una loca irreverente, te recomendaría es que vendan su casa y se lo gasten en unas buenas vacaciones tu esposo y tú. Ningún padre está obligado a dejarle algo a sus hijos.

El reto de todo padre es que sus hijos sean autosuficientes, y, por lo que leo, ustedes no han impulsado a sus hijos para que sean independientes y se hagan de su propia vivienda.

Date cuenta que no tendrías porque preocuparte acerca de si echan o no a tus hijos si los hubieras impulsado a que se hicieran de su propia vivienda. En fin, yo no voy a cambiarles su percepción del mundo, y si van a dejar la casa como herencia, lo ideal es que dejen por escrito que la casa será de los tres hermanos por partes iguales.

El que el mayor se haya casado no es un mérito, la decisión fue de él y es su responsabilidad crear un espacio para sus hijos, ustedes no tendrían porque hacerlo. Habla con tu esposo para que tome conciencia que los tres son sus hijos y merecen ser tratados igual.