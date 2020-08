Doctora Corazón, soy uno de tus máximos admiradores. Nunca me pierdo tu columna y me encantan tus consejos. Ahora quiero pedirte uno. La verdad es que me gustan los varones, pero en mi familia nadie lo sabe.

Sin embargo, ya quiero salir del clóset y gritárselo a todo el mundo. El miedo que tengo es saber cómo va a reaccionar mi papá, quien es bien macho. Voy a ser como su Gran Barón. De qué manera me recomiendas decirle para que no se ponga muy furioso y me corra de la casa.

HH.



Querido HH, mil gracias por ser un admirador al máximo. Me hiciste sentir una estrella musical. Debes saber que no existe una manera específica para notificar a los padres de una orientación diferente al de la mayoría, el gran reto es que seas tolerante con su reacción, ya

que estás rompiendo muchas expectativas de su mundo con un hijo del que seguro

esperaría descendencia y conocer a una nuera, no a un yerno. Entonces, te recomiendo que no le des atención de más, o sea, que no le cuentes cosas que no necesita, como por ejemplo si has tenido diversos amantes. Y aunque tú le temes a ser corrido de la casa, tu papá tiene

derecho a decidir eso, especialmente si ya eres mayor de edad. Y no serías la

primera ni la última persona que tiene que trabajar y ganarse el pan para vivir.

Así que no le temas a ser autosuficiente y a ir por el mundo como la persona que eres. Y a tu papá dale tiempo, todos los padres necesitan tiempo para digerir la noticia, ya que no recibimos la educación necesaria para saber que hay diferentes orientaciones sexuales y verlo con naturalidad, sin tanto brinco y sofoco. Y da tiempo a que tu papá reacomode la idea de lo que esperaba de ti como hijo varón. Ten la comprensión que tú esperarías de él y de tu familia.