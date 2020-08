Engaña y sale con “premio”

Hola, Doctora Corazón, ¿cómo estás? Necesito tu ayuda, soy casada y hace como un mes tuve sexo con un amigo. Mi marido salió de viaje por cuestiones de trabajo y apenas regresó. Mi preocupación es que aún no me llega mi periodo y creo que quedé embarazada. El asunto es que aún no lo he hecho con mi esposo, pues cuando lo busco no quiere.

¿Qué hago? Necesito obligarlo a que lo hagamos, he pensado en darle la viagra para que le den ganas y lo hagamos y así no sospeche nada. O dime qué otra cosa puedo hacer.

Karla, 34 años



Karla, ¿obligar a tu marido a tener sexo para cubrir que tuviste sexo con otro y sin usar protección como si fueras adolescente?, ¿qué va a pasar contigo si esa criatura que viene se parece a tu amante de ocasión? Y podría apostarte que si alguien de tu oficina vio algo entre ustedes (aunque no el momento del sexo) va a decirle a tu marido, especialmente si tienes enemistades en el sitio donde trabajas.

Entonces, revísate. Si tuviste sexo con otro sin protección es que querías embarazarte y supongo que no has podido hacerlo de tu esposo. ¿Qué pasaría si él no puede tener hijos?, ¿ustedes ya tienen hijos?

En fin, la realidad es que me enoja que mujeres de mediana edad como tú sean tan brutas como para ser infieles y no usar protección, ¿qué tal si además de la criatura te dejó alguna infección de transmisión sexual?



No porque sea tu compañero de trabajo quiere decir que esté libre de infecciones, especialmente si él no usa condón cuando se mete con cualquier mujer que le da las nalgas, como tú comprenderás. Y debes saber que el viagra sólo funciona si la persona que lo toma tiene ganas de tener sexo, porque si no tiene no. \

Creo que antes de que sigas inventando cosas para seguir engañando a tu esposo, debes hacerte una prueba de embarazo, porque el retraso que tienes puede ser originado por pura culpa. Así que has la prueba y después, con los resultados, decides qué telenovela te vas a armar.

Lo que puedo decirte es que la relación con tu marido va a terminar más pronto que tarde, porque ninguna relación sobrevive a mentiras de ese calibre, además de que refleja que ustedes no están bien como pareja.