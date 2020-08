El verde, uno de los colores más populares

El verde se apodera de esta temporada para llenar de alegría y estilo a todos sus atuendos. Sus diferentes tonalidades son ideales para crear looks monocromáticos o con piezas a contraste.



Y aunque parece un color difícil de combinar, es cierto que tampoco es imposible. Pero si de hacer combinaciones se trata, intente con el rojo, un color contrastante, pero que junto al verde, la hará verse encantadora, solo trate de no añadir más colores a su vestimenta, ya que ambos son colores fuertes. Negro, blanco, naranja para las más atrevidas, algunos tonos de azul o el nude hacen una mancuerna perfecta con el verde.



Si usted es de piel más o menos morena, le favorecen tonos más amarillentos como el verde hoja o caqui. Pero si su piel es más clara puede optar por tonalidades de base más azuladas, como el esmeralda.



Busque algún detalle en cualquiera de sus gamas, para resaltar.



Aquí le mostramos varias opciones en ropa, calzado y accesorios. Apúntese con el verde y dele un plus de color a sus atuendos otoñales.

Vestido corto con hermoso diseño de flores y hojas. Este modelo sin mangas es perfecto para un día caluroso. Lindo vestido que evoca la frescura del verde. Con cuello tortuga y mangas largas para que sobresalga con elegancia. Linda cartera en verde limón pequeña para llevar con usted los objetos más indispensables. Combinar una joya como esta siempre es un acierto. Decídase por esta pulsera de Anita Ko en oro de 18 kilates. Hermosa falda plisada en un hermoso verde intenso, ideal para un evento formal.