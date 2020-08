“El diseño es mi escape", María Echeverri

San Pedro Sula. María Echeverri se ha convertido en la máxima exponente del diseño de joyas de su generación en Honduras, y un nuevo reconocimiento se suma a su lista de premios.

La diseñadora de joyas hondureña acaba de ser reconocida con el International Prize New York City como un tributo a su brillante trayectoria.

Este premio es concedido a un reducido número de artistas que se han distinguido en el año en curso, tal como lo explica el comunicado oficial.

Se le concede a pintores, escultores, fotógrafos, realizadores de videos, diseñadores gráficos y estilistas que han contribuido a través de su trabajo a que su arte sea conocido en el mundo.

Los artistas de indiscutible talento serán recompensados con un importante premio por su trayectoria.

Los curadores de arte Salvatore y Francisco Saverio Russo establecen el Premio Internacional New York City con una exposición en video de las obras admitidas e incorporación al prestigioso catálogo de arte.

Desafortunadamente, “por situaciones que todos conocemos, tomé la decisión de solo exhibir digital y el premio me será enviado”, informó en exclusiva la artista.

Para María, esta nominación la llena de satisfacción. “En este premio se hace el reconocimiento a distintos artistas a nivel mundial, María Echeverri como única joyera”.

Primeramente se le nominó para exponer de manera digital, “pero después me eligieron como una de las 30 artistas que podrán exhibir físicamente la pieza." La pieza que la representará será La Máscara.

“El diseño es mi escape, es el medio que me permite materializar las ideas y crear algo que tenga un gran valor sentimental y que sea único”, María Echeverri, Diseñadora de joyas



Proceso creativo. Cada pieza elaborada por María está inspirada en la vida misma, como ella afirma. Al momento de diseñar y hacer una joya “realmente no tengo un proceso creativo, siempre ando una libreta donde escribo mucho, dibujo cualquier cosa que no sea una joya y a la hora que me siento en la mesa de joyero supongo que todo fluye y me dejo llevar”.

Hay dos materiales que son sus grandes favoritos para trabajar. "Me gusta trabajar con metales preciosos como plata y oro. Son los metales preciosos y más nobles de la naturaleza. Gemas, el diamante negro o rosado por su rareza. Y, ¿sabes? el diamante es la gema más más dura según la escala de MOHS, pero es la más frágil (si se te cae, tú la recoges y verás como que nada le pasó, pero la colocas dentro de un microscopio y por dentro está destruida)."

"Algunas personas o muchas nos identificamos con este concepto. También, Lápiz lazuli que era la piedra de los egipcios, para ellos ese azul era el color del cielo y las pistas doradas (la pirita, así nace en la naturaleza) eran las estrellas del cielo."





De izquierda a derecha. D e sus recientes creaciones, un juego de oro y plata. Doble uso, se puede utilizar el stud dorado solo o con la chapa o usarlos con tus propios studs o minis. María elabora distintos diseños en plata como este e incluso con perlas.

Este arte en Honduras. En nuestro país hay pocos exponentes destacados, ¿cree que se esté perdiendo este oficio?

"No lo sé realmente, nunca lo he pensado. Hay orfebres, pero diferentes conceptos, como que son tantas áreas que tiene la joyería que es otro mundo, un universo que nadie se imagina. Es casi imposible una persona hacer todo, por necesidad y por la falta me ha tocado, pero el mundo de la joyería es totalmente diferente."

"La causa, no sé , tal vez porque hace falta como educación por las artes y diferentes áreas que llevan a esto. No hay conocimiento, no es tal vez algo común que nos enseñan desde pequeños como las matemáticas, historia, ciencias. "

"Creo que es una carrera que lleva mucha dedicación y pasión. En si todas las artes en general y como artista sabemos que la clave es perseguir esa pasión sin parar."

Cómo ve la industria del diseño nacional de joyas, ¿cuáles cree que se deberían potenciar?

"Cada quien tiene su estilo y es algo que todo debemos de respetar. Confiar en nuestra propia esencia. "

Bloom of life. Pieza galardonada con el premio Lorenzo Il Magnifico de la Bienal de Florencia 2019 en la categoría de arte de joyería.

Proyectos. Echeverri tiene en nuestro país House of ME, la primera joyería de arte en Honduras. La misma se encuentra ubicada en San Pedro Sula.

“Por medio de las redes sociales se pueden comunicar mientras regresamos a la realidad, se irá abriendo poco a poco por medio de citas y una persona a la vez”.

Sobre qué meta le falta lograr comenta: “la verdad no lo he pensado porque trato día a día de dedicarme al trabajo, la disciplina y estar consintiendo a mis clientas, que son mi Familia ME.

He sido invitada a exhibir en Louvre de París, Galería de Arte durante el festival de Cannes, a Estambul... pero todavía no tomo decisiones. Por los momentos promover mi página web www.mariaecheverri.com, con la última colección, que coincidió en estar inspirada en Nueva York, una recopilación de las últimas colecciones con un toque neoyorquino”.