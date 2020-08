“Se me hace medio tonto e irresponsable”

Le mando mi caso a ver si usted me puede dar una opinión. Cuando iba en la secundaria había un chavo que me gustaba mucho, pero, aunque se lo dije, él me bateó porque yo no le gustaba.

Ahora que han pasado unos años me encontró por redes sociales y me ha estado mandando mensajes sobre que le gusto y que quisiera verme y salir conmigo.

La verdad está muy bien este chavo, aunque mentalmente no es lo que busco, se me hace medio tonto y más porque es de los que ha estado saliendo así normal como si no existiera el Covid-19, se la vive en el gimnasio (clandestino, porque se supone que no pueden estar abiertos) y hasta se fue a hacer unos tatuajes. Sí me gustaría verlo, pero esas condiciones son arriesgadas ¿no lo crees?

Alina, 22 años





Querida Alina, si opinas que el chavo es medio tonto e irresponsable por actuar ante la contingencia como si no pasara nada, ¿qué esperas que ocurra si te relacionas con él? El que salga contigo no lo va a volver inteligente y tampoco dejará de ser irresponsable, y puede ser de los contagiados que no presentan ningún síntoma, pero si pueden contagiar y quien sabe cómo le vaya al contagiado.

Te pregunto, ¿cuál es tu fantasía acerca de salir con él? Puede ser un chavo con un cuerpo antojable ¿y? Sí sólo buscas un encame con él, evalúa si el riesgo actual vale la pena. Eres una adulta y seguro sabes de qué manera quieres cuidar tu cuerpo y una existencia saludable.