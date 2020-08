Louis Vuitton presenta nueva colección a la antigua

París, Francia | AFP



Ha sido en China donde la moda hizo su gran regreso "como antes": a inicios de este mes Louis Vuitton mostró su colección masculina frente a un público sin mascarillas en los muelles de Shanghai, tras dejar a los 'fashionistas' hambrientos en julio en París, durante la semana virtual de la moda.



Saliendo de grandes contenedores rojos estampados con las iniciales LV, los modelos primero desfilaron con formales trajes beige y negro, para que luego un espíritu festivo y afable dominara el ambiente durante el espectáculo que duró 30 minutos, dos o tres veces más que un desfile clásico.



Después de cancelarse los desfiles del verano (boreal) a causa de la crisis sanitaria, la moda se ha expresado mediante videos, sin lograr convencer mucho a los críticos.



La estrella en auge francesa, Jacquemus, rechazó la semana virtual y organizó un desfile bucólico en un campo de trigo cercano a París con sólo algunos invitados, en tanto Dior exhibió su colección en la plaza central de Lecce (sur de Italia), con una escenografía grandiosa, pero sin público.



El desfile de Vuitton fue transmitido en vivo desde Shanghái mediante las redes sociales de la casa de lujo francesa.



- "Gran salto" -



Los atuendos: colores picantes, cortes exagerados, sombreros de fantasía, abundancia de motivos y personajes de dibujos animados, adornando chaquetas o camperas hinchadas, destacando el modelo estrella del espectáculo, Kris Wu, ex miembro de la joven banda de K-pop EXO.



En cuanto al ambiente, personajes gigantescos en los contenedores y miembros del equipo de LV enfundados en monos azules sosteniendo objetos que evocaban nubes o algodón de azúcar.



Esta escenficación ya había sido vista en una de las colecciones anteriores. Concretamente en la del director artístico para las colecciones masculinas de Vuitton, Virgil Abloh.



No es simple azar: la moda masculina de Louis Vuitton en lo sucesivo será reciclada e itinerante, había anunciado en julio el diseñador estrella en en una entrevista al medio de comunicación online WWD.



Este desfile "probablemente sea el mayor salto que he dado para llegar a una nueva forma de trabajo", había dicho Virgil Abloh a WWD. "Mis desfiles ahora van a recorrer el mundo", y habrá "algunas novedades y otras cosas ya vistas".



Esta primera colección pos-covid del estadounidense ecléctico, uno de los diseñadores más creativos de la actualidad, se esperaba, en vano, en París para el 10 de julio, en el marco de la semana de prêt-à-porter masculino.



- "Imaginación negra" -



Su presentación digitalizada se limitó a un video corto partiendo de Asnières, cerca de París, en la casa familiar de Louis Vuitton: costaleros con overoles LV cargaron contenedores en una barcaza y levaron anclas para un viaje, con Shanghái como primera escala.



El universo de este video, cuyo título es "Una botella en el mar", está poblado de figuras animadas bautizadas "Zoooom y sus amigos" que se embarcaron en la nave, en una guiñada a las videoconferencias que han estado en el meollo de todo el trabajo creativo a lo largo del confinamiento.



El reciclaje es el hilo conductor de esta colección, que incluye algunas piezas de colecciones precedentes. Algo nuna visto en una casa de lujo.



"Estamos en una nueva era", tras la pandemia que paralizó "brutalmente" al mundo anterior, subraya Virgil Abloh. En lugar de ceder ante el "pánico", afirmó que decidió buscar un nuevo camino para la moda.



Este desfile fue la ocasión para Abloh, uno de los pocos diseñadores negros que dirige una gran casa de moda, de rendir homenaje a la creatividad negra.



"No es un nuevo concierto musical o un desfile más, es la imaginación negra que se manifiesta en la vida real", destacó en un video difundido tras finalizar el desfile, anunciando que hizo una donación a una fundación que apoya a "empresas de personas negras" afectadas por la pandemia.