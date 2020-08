Ha elegido siempre mal a sus parejas

Doctora Corazón, espero que te encuentres muy bien. Quisiera pedirte consejos para conocer gente de bien, porque he intentado tener algunas relaciones, pero nunca han funcionado. Me han tocado mujeres que no están interesadas en mí o que me mienten. Necesito tu consejo.

Toño, 35 años





Querido Toño, no nos tocan las personas, si no es rifa. Tú has decidido escoger a esas mujeres que no están interesadas en ti o que te mienten. Lo que necesitas revisar es a qué se debe que escojas esa experiencia una y otra vez. Date cuenta de que tú eres el común denominador de esas relaciones que no te han funcionado.

Tienes un modelo de mujer y lo escoges cada vez que decides relacionarte con alguien para cumplirte a ti mismo tu creencia de que todas las mujeres van a hacerte lo mismo. Entonces, te recomiendo que acudas a terapia para que puedas identificar a qué se debe que siempre escojas al mismo tipo de mujer o el mismo tipo de experiencia.



Espero que logres darte cuenta de tu forma de escoger pareja y puedas cambiar la manera en la que lo haces para que logres que entre en tu vida una mujer con la que seas feliz.