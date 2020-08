Se fija en la ex de un pariente

Querida Doctora Corazón, espero que estés bien. Fíjate que me enamoré de una mujer, pero ella fue pareja de un familiar. No sé si eso esté mal, pero siento que puede haber problemas en la familia. ¿Qué me recomiendas?

Uriel, 28 años



Querido Uriel, aquí no se trata de que esté bien o mal que te relaciones con esa mujer o que pueda haber un impacto en tu familia y en la de ella, el gran reto es que revises si esa relación tiene futuro, si no, ni para qué se enreden y pongan en jaque a los familiares de uno y otro.

Está muy bonito sentir atracción hacia esa mujer, pero si no existe un proyecto de pareja, en el que pueda haber metas en común y esfuerzos para acoplarse a las diferencias de cada uno, no tiene sentido buscarla.

Además, tú sabes que ella te gusta, pero ¿sabes si tú le gustas a ella? Tal vez tú estás haciendo todo un drama por esa pretensión de involucrarte con ella y es posible que esa mujer ni siquiera te sepa en el planeta. Así que, insisto, revisa a qué le tiras y qué es lo que realmente podría pasar.