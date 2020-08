Productos estrella para desvanecer estrías

Aún antes del embarazo la piel suele tener estrías, por lo que te decimos cuáles son los 10 productos que te ayudarán a atenuarlas, o mejor aún, a prevenirlas. Mustela, Woman ISDIN y E´lifexir son algunas de las firmas que te ayudarán con este tarea.



Las estrías son considerados por muchos como una obras de arte en la piel ya que cuentan una historia, pues la mayor parte surge después del embarazo o el aumento o pérdida de peso.



¿Qué son las estrías?



Son completamente normales y hay que aprender amarlas y aceptarlas. Es una ruptura en la piel, como una cicatriz, que surge cuando la piel se estira demasiado.

Existen las rojas y blancas: las primeras están en una etapa inicial y son mucho más fáciles de tratar.

Cuando llevan más de un año en la piel, las rojizas se vuelven blancas y para suavizarlas hay que recurrir a tratamientos especiales para cicatrices que ayuden a generar colágeno y vuelva la tensión a la zona.

Aprende a amarlas



Aunque las estrías pueden mejorar con diferentes tratamientos, son marcas permanentes. Sin embargo, puedes regenerar tu piel e hidratarla para evitar que estas tengan volumen o textura rugosa.



Conoce los diferentes productos que hay en el mercado para tratarlas y encuentra el que se adapte a tus necesidades de acuerdo a su consistencia.



Cremas



Este producto dermatológicamente probado ayuda a mejorar la apariencia de las estrías con su innovadora formula tiple acción. Si estás esperando un bebé, es ideal para prevenir las estrías ya que está libre de los ingredientes dañinos durante el embarazo.



Nota: 96 por ciento de las mujeres embarazadas que utilizaron el producto no desarrollaron estrías.. 85 por ciento considera que proporciona sensación de bienestar después de la aplicación



La crema antiestrías de ISDIN potencia la elasticidad de la piel y mejora la hidratación. Así, logra prevenir y reducir las estrías por embarazo o vinculadas a la pubertad, pérdida de peso o práctica de deporte.



Sus ingredientes naturales son de rápida absorción y estimulan la formación de colágeno y elastina para lograr la regeneración de la piel.



Nota: Aplica dos veces al día por la mañana y noche dando un suave masaje de forma circular en las áreas de interés.



De Akento cosmetics. Logra su disminución gracias a sus activos, los cuales aceleran la regeneración celular. Así, el color de la estría mejora visiblemente. También es eficaz en combatir el desarrollo algunas nuevas.



Incluso aumenta la producción de colágeno y elastina,tensando y reduciendo las cicatrices. Se absorbe rápidamente y no deja sensación grasa, por lo que es ideal para todo tipo de pieles.



Nota: Algunos dermatólogos también la recomiendan para después de tratamientos de radioterapia o láser porque mejora cicatrices pequeñas.



Sueros



Serum para estrías Mustela. Además de mejorar el aspecto de las estrías en un 73 por ciento, el sérum tiene un efecto restaurador sobre la piel, dejándola más elástica y suave.



Contiene ingredientes de origen natural y ácido hialurónico. Por lo tanto, es compatible con la lactancia y su fórmula penetra inmediatamente en la piel.



Con el propósito de mantener una mejor concentración y absorción de los ingredientes no contiene aroma ni deja manchas en la ropa.



Nota: Aplicarlo un par de veces al día.



De Lierac. Este producto está diseñado para el tratamiento de las estrías ya existentes. El 84 por ciento de su composición corresponde a un complejo vegetal reestructurante, dando como resultado una solución no grasa y altamente concentrada que favorece la regresión de las estrías.



Además, es rico en flavonoides y tanoides por lo que reaviva la biosíntesis de las fibras de colágeno y elastina mediante fibroblastos.



Aceites



Aceite para estrías de Mustela. Está diseñado específicamente para evitar la aparición de estrías. Si comienzas a sentir comezón o picor en alguna zona, aplica este producto con masajes circulares tantas veces como sea necesario para calmar las molestias y evitar que la piel se reseque y aparezcan estrías.



Nota:

98 por ciento de las mujeres que lo probaron, considera que aumenta la elasticidad de la piel.

98 por ciento considera que hace la piel mas flexible.

98 por ciento considera que da sensación de bienestar.



De Bio-oil



Bio-Oil investiga y desarrolla productos especializados para el cuidado de la piel y entre sus múltiples beneficios se encuentra el tratamiento de cicatrices y estrías.



Sus numerosas ventas a nivel mundial posicionan a este producto como uno de los favoritos en el mercado. Aunque se trata de un aceite no tapa los poros y es hipoalergénico, por lo que se recomienda aún a las pieles sensibles.



Nota: Incluso, Kim Kardashian lo ha mencionado como uno de sus productos predilectos para tratar su piel.



Emulsión



De E'lifexir. La innovadora fórmula de E'lifexir antiestrías contiene un complejo especial que actúa sobre las 3 causas principales que las desencadenan como: cambios hormonales, embarazo y sobrepeso.



Así, el activo Natural Elasticity Restoner mejora las propiedades de la piel mientras reduce la profundidad de las estrías en un 72 por ciento.



Nota: Atenúa el color rosado y la textura rugosa de la piel.



Recuerda...

Visitar a tu dermatógo frecuentemente.