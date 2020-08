Quisiera pedirle un consejo. Soy soltero y en los últimos meses no he podido salir de casa. Obviamente he estado muy solo, no tengo a nadie. Quisiera pedirte consejos

para conocer gente, aunque no se pueda salir. La verdad estoy un poco desesperado.

Manuel, 44 años





Querido Manuel, lo que puedo decirte es que aprendas a estar contigo y a sentirte acompañado de ti. Si estás desesperado es porque no sabes estar contigo y aceptar a la persona que eres. Aprende a meditar (meditar es poner atención a la respiración).



La meditación ayuda a reconfigurar la mente (es como nuestro disco duro) y a lograr estados de calma, paz y felicidad. Es un tiempo para que todos aprovechemos y desarrollemos la compasión, la comprensión, la amabilidad, el amor. Y para poder lograrlo, tenemos que empezar con nosotros mismos.



Así que te practica la respiración (es una acción automática para vivir) conciente, y hacerlo con atención cambia el estado de nuestra mente y la calma. Así que siéntate cómodamente, con los pies bien plantados en el suelo, la espalda recta y cierra los ojos, empieza a poner atención en la forma en que el aire entra por tu nariz, llega a tus pulmones y como sale por tu nariz.

Cuenta 40 tiempos, y no te preocupes por todos los pensamientos que van a llegarte, deja que pasen, siempre regresa tu atención a la respiración. Verás que con esta sencilla y gratuita práctica diaria dejarás de sentirte solo y cuando logres ser un ser que se acompaña

a sí mismo, entonces ya no estarás desesperado por encontrar compañía y verás que vas a conocer a la persona que esté en el mismo canal que tú. Confía y practica la respiración consciente.