“Ya estuvo de cuentos chinos”

Doctora Corazón, te felicito, quisiera por medio de tu columna, ya que es la única forma de hacerle llegar a las autoridades correspondientes, que ya estuvo bueno de cuentos chinos, ya la gente estamos fastidiados de sus mentiras, que ya nos dejen trabajar, porque este cuento del coronavirus no se los cree ni su abuelita, a lo mejor se están metiendo porquería y media y por eso creen en el coronavirus. Que ya dejen de estarse metiendo esa porquería que les hace daño, ya lo que deberían hacer es ponerse a trabajar como deberían y que nos dejen trabajar a los demás, porque nos están perjudicando muy seriamente, esto del coronavirus para mí es totalmente falso. Muchas gracias por el espacio, que esté bien.

El Perro Camionero



Querido Perro Camionero. Gracias por tus felicitaciones y por leerme. Además de todo el rollo que escribiste, ojalá hubieras puesto por escrito que no quieres ser atendido en un hospital si llegas a contagiarte del covid-19. Te recomiendo que te des la vuelta por alguno de los hospitales que te quede a la mano para que te des cuenta de lo que ocurre.



Es muy válido que demandes tu derecho a trabajar, y nadie te lo está impidiendo, sólo tienes que tomar precauciones sanitarias para que evites contagios. Hay muchas personas que son portadoras del virus, pero no tienen ningún síntoma, tú puedes ser una ellas, por ello es importante el uso de cubrebocas. Si tú no te cuidas, nadie va a cuidarte. Y, por si las moscas, ten todos tus asuntos arreglados. Uno nunca sabe cuando le toca morirse y tampoco se sabe de qué.