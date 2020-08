Así fue Colombiamoda 2020

La edición número 31 de esta importante feria de moda se llevó a cabo del 27 de julio al 2 de agosto, en un formato digital debido al Covid-19. Y estos son los puntos más relevantes.



1.- El objetivo de esta feria Inexmoda es la organización que crea este proyecto para destacar como una de las plataformas fashionistas más importantes de América Latina.

La misión de este encuentro es posicionar a Medellín como una capital de moda en el continente.



2.- El evento se dividió en...

Encuentro de negocios: para enlazar proveedores mayoristas y especializados.

'Marketplace': modelo 'see now, buy now'.

'Masterclasses': talleres y conferencias para adentrarse en la industria.

Puestas en escena: desfiles y experiencias interactivas.



3.- Cerrando tratos

En el campo de "bussines", Inexmoda conectó a cerca de 300 marcas con dos mil 'buyers' nacionales e internacionales en la plataforma de colombiamoda.com Accesorios, calzado, marroquinería, textiles y maquinaria fueron algunas de las categorías participantes.



4.- Era digital

Cabe destacar que se aliaron con Mercado Libre para catapultar a 85 marcas, 35 de ellas emprendedoras. La tienda en línea abrió sus puertas desde el 27 de julio y continuará hasta el día de mañana.

5.- Luchan por ellas

Avon, además de ser el maquillador oficial de la Semana de la Moda Colombiana, se unió al diseñador Diego Guarnizo, quien inauguró los desfiles de esta edición.

El nombre de su colección es Libertad, y está inspirada en el vuelo de las golondrinas, pero lo más importante es que crearon una campaña que busca erradicar la violencia contra la mujer.



6.- Cruzan fronteras

Cada año Fashion Trust Arabia ofrece apoyo y reconocimiento a diferentes diseñadores internacionales a través de un concurso que les da la oportunidad de impulsar sus creaciones. Este año Colombiamoda elegirá a 5 creativos que podrán viajar el próximo año a Qatar para competir, todo con la mentoría de la diseñadora Johanna Ortiz, quién también será parte del jurado.



7.- Talleres y asesorías

El lunes 27 de julio comenzaron de la mano de Maite Cantero, Coordinadora de Investigación de Moda en Inexmoda, quien compartió cuáles serán las macrotendencias para Primavera-Verano 2021.

Otros de los temas que se posicionaron fueron: La reinvención de la moda tras el Covid-19, la sustentabilidad y el 'retail'.



8.- Como un videojuego

Muy al estilo de SIMS, Futuros Creadores x GEF creó un vídeo donde puedes sentirte parte de un nuevo universo mientras te mostra su colección integrada por piezas casuales.



9.- A todo ritmo

El evento contó con 6 "playlist" diferentes que tenían como objetivo acompañar a sus seguidores en cada una de las experiencias.

Tanto en las pasarelas, como en los talleres, cada actividad podía ser musicalizada a través de Spotify.



10.-

- 220 mil visitantes en su sitio web

- 455 marcas oferentes

- 3 mil 200 compradores

- 29 conferencias

- 5 mil 100 personas registradas

- 200 muestras textiles y de insumos

- 85 firmas en Mercado Libre

- Estampados y holanes son elementos representativos en cada una de sus prendas.