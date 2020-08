¿Cuánto líquido debe tomar un niño según su edad?

Este dato es un aproximado, pues varía según la actividad que cada niño tiene, el tamaño de ellos y la temperatura del ambiente donde ellos se desarrollan. Los niños de 4-8 años ya deben tomar 6-7 tazas de líquido al día.

Pero me es superimportante el poderles comentar sobre los tipos de líquidos que tu hijo debe o no consumir:



Para comenzar debes saber que el 20% de estos líquidos proviene de los alimentos (1 taza o 1 taza y media según la edad de tu hijo); por ejemplo, la manzana cruda contiene 85% de agua, brócoli cocinado un 89%, zanahoria cocida un 90%, avena cocida 84% y así sucesivamente.



Los niños de 1-2 años necesitan tomar de 2-3 tazas de leche al día. Los mayores de 2 años ya solamente necesitan 2 tazas. Los mayores de 3 años necesitan 4 porciones de lácteos, ya sea leche, yogur o pueden conseguir el calcio en otros alimentos y sustituir ese porcentaje con agua.



La cantidad de líquido restante debe ser con agua y jugos, pero aquí es donde me quiero detener. Y es impresionante cuántas mamás caemos en el error de darles jugos de caja o lata a nuestros hijos pensando que es más saludable que un refresco.



El mejor líquido para tomar es el agua, pero si tu hijo te da dificultades para tomarla, puedes darle juguitos, siempre y cuando sean 100% naturales, preferiblemente hechos en casa para evitar agregarles altas cantidades de azúcar.



Recuerda que el azúcar no solo la consumen en los jugos que les damos o en los postres, sino que también viene escondida en una gran cantidad de alimentos, como el pan, el cereal, el yogur, las galletas, la salsa de tomate, etc., y todo esto hace que al final del día les demos hasta 5 veces más de la cantidad de azúcar que ellos deberían consumir.

Mónica Tobón de Ponce

Síguela en Facebook: Mónica Tobón de Ponce, Pashion by Mónica

Puedes escribirle al correo: pashion504@gmail.com.