Embarazada y no sabe de quién

Doctora Corazón, tengo un problema y no sé cómo solucionarlo. Hace 6 meses terminé con un novio y empecé a andar con otro. Estaba bien con mi nuevo novio, pero un día me encontré con mi ex, me invitó una cerveza y de ahí las cosas se dieron y tuvimos relaciones íntimas. El caso es que ese mismo día en la noche vi a mi novio y también tuve relaciones con él.



Salí embarazada y no sé quién es el papá, pues ninguno de los dos utilizó condón. Ellos son muy parecidos, morenos y altos así que no sé cómo voy a saber. Sé que puedo hacer una prueba de ADN, pero me imagino que eso sale caro y la verdad yo no tengo recursos. De hecho, no sé cómo le voy a hacer si ninguno de ellos me apoya.

La embarazada, 19 años











Querida La embarazada, ¿las cosas se dieron? No. Asume tu responsabilidad. Decidiste tener relaciones íntimas con tu ex novio, siéndole infiel a tu actual novio. Suponiendo que el bebé sea de tu actual novio, ¿por qué asumiría su paternidad cuando alguien puede irle con el chisme de que te metiste con tu ex?



Y supongamos que es de tu ex ¿Por qué asumiría su responsabilidad si sabe que engañaste a tu novio con él? Dudo mucho que alguno de los dos estuviera buscando ser padre, y, por otro lado, ¿a qué se debe que tú aceptes tener sexo sin protección? ¿querías ser mamá? Ya estás en el camino.



En mi opinión, ninguno de los dos chavos va a asumir esa paternidad, así que vas a tener que prepararte para afrontar tu maternidad en solitario. Puedes decirle a los dos chavos que estás embarazada a ver qué cara ponen y que te ayuden a pagar el análisis de ADN para que sepan quién es el papá, pero eso no significa que alguno de los dos vaya a quedarse contigo.