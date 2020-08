Tiene un niño conflictivo en casa

Doctora Corazón, pues acá estoy para preguntarle qué hacer con un niño problema, sobre todo ahora que estamos en casa, uno de mis hijos es muy conflictivo con todos y se la pasa pegándole a sus hermanos, ya no sé qué hacer con este niño, me desespera mucho, tiene 8 años. Luz, 34 años



Querida Luz, ese niño está reclamando tu atención. Por eso se porta mal. Y si se siente muy ligado a ti y tú estás demasiado estresada le contagias ese estrés a ese hijo y por eso está en conflicto todo el tiempo. Trata de mantenerte en calma y convive con este hijo que te desespera. No esperes que lo entretengan sus hermanos. Influir en su comportamiento es tu responsabilidad.



Organízate de manera que entre todos hagan lo que se tiene que hacer en casa y luego busca la forma de que todos se entretengan juntos, incluida tú. No es sencillo el encierro, pero es lo que hay y debemos encontrar la forma de enfrentarlo en paz.