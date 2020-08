13 cosas que debe limpiar a diario

Durante esta pandemia estamos aprendiendo a limpiar mejor la casa y más a fondo que antes. Y estas lecciones deberían seguir teniendo la misma importancia cuando pase todo. Aquí le mostramos las 13 cosas de su hogar que debe limpiar más y mejor que nunca:



1. Teléfono móvil. Seguro que antes no lo limpiaba todos los días, pero ahora sí es vital hacerlo. De hecho, no basta solo con limpiarlo: hay que desinfectarlo. Se debe limpiar el smartphone con un paño rociado con alcohol antes y después de las llamadas.



2. Llaves de casa. Siempre las lleva encima y entran en contacto con todo.



3. Gafas. Al ajustárselas, usted se toca sin darse cuenta y muchas veces hasta se frota los ojos sin lavarse las manos antes. Estas pueden ser portadoras del virus del covid e introducirlo a su cuerpo por los ojos o nariz.



4. Llavines e interruptores de luz. Son algunas de las superficies más tocadas en la casa. Adquiera el hábito de desinfectar y limpiar todos los pomos de las puertas de la casa. Lo mismo debe hacerse con los interruptores de luz.



5. Zona de trabajo. Es fácil olvidar el alto riesgo de contaminación del escritorio adonde coloca todos los días numerosos artículos. Por eso es recomendable limpiarlo y desinfectarlo a diario, especialmente ahora que teletrabaja.

6. Dispositivos electrónicos. Todos los aparatos deben ser desinfectados y limpiados a diario, incluso varias veces al día y más si cambian de manos.



7. Mandos. El control de la tele, el del aire acondicionado, etc. pasan por muchas manos al día. Hay que limpiarlos y desinfectarlos.



8. Botón del inodoro. El baño es ya de por sí un nido de gérmenes, por ello hay que limpiar y desinfectar muy bien el botón del sanitario.



9. Lavabo del baño. Hay que limpiar más que nunca el lavabo, donde nos lavamos las manos, los dientes, la cara... No se olvide del grifo o del dispensador de jabón.



10. Mesa de comer. Sobre ella se posan las manos, los cubiertos, alimentos... Urge que esté libre de gérmenes. Por tanto, antes y después de cada comida hay que limpiarla.



11. Encimera de la cocina. Al pasar más tiempo en casa confinados se cocina más. Y la encimera de la cocina se ensucia el doble. Cada noche debe desinfectarla bien. No se vaya a la cama dejando los platos sucios sobre la superficie o con restos de comida.



12. Zona de juego. Con los niños en el hogar son muchas las horas que pasan en su zona de juegos con diferentes juguetes, haciendo manualidades, etc., por lo que hay que mantenerla limpia y saludable.



13. Mesita de noche. Sobre ella usted coloca el móvil, las gafas, el vaso de agua, la goma del pelo... Y todo ello ha estado expuesto a gérmenes en algún momento del día, hay que limpiarla todos los días para evitar cualquier virus.