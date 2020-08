Su amigo ha cambiado mucho    

Doctora Corazón, espero estés muy bien con la situación del covid. Tengo un amigo desde hace años, es casi mi hermano, pues hemos compartido casi todo, menos las mujeres, je, je.



Pero fíjate que desde hace un tiempo lo veo raro, tiene un comportamiento medio extraño, como si ahora le gustaran los hombres. Esto me sorprende porque nunca dio pistas sobre esto, y te pregunto ¿puede cambiar la preferencia sexual de un hombre o toda la vida he sido amigo de un bisexual o gay?

Guillermo, 40 años



Respuesta

Querido Guillermo, como bien dices estoy saludable porque siempre me he preocupado por estar bien, siempre es mejor prevenir que curar. En relación con tu amigo, tal vez tu amigo ya está listo para salir del clóset. En su madurez, si es de la misma edad que tú, es posible que ya pueda mostrar con quién se quiere relacionar afectiva y sexualmente.



No se trata de cambiar de preferencia, sino de descubrir y aceptar quién es o, por otro lado, también podría ser que hasta ahora se dio cuenta y puede aceptar que le gustan tanto las mujeres como los hombres. Y sea como sea, la pregunta que tú debes responder es qué tanto vas a poder mantener esa amistad, ya que el de las inquietudes por el comportamiento de ese amigo eres tú.