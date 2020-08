Le teme al desamparo

Doctora Corazón, tengo un problema. Mi esposo me pidió el divorcio tras 25 años de casados. Me siento triste y yo no me quiero divorciar. Tenemos dos hijos, ya cada uno está haciendo su vida. Me quedé sin trabajo por la epidemia y desde entonces sentía muy raro a mi marido. He hablado con él, que sigamos, pero se aferra en que ya no me quiere. Dame un consejo, es preferible darle el divorcio o qué hago para no quedar desamparada, estoy preocupada. Amelia, 45 años



Respuesta

Querida Amelia, podrías negociar con tu marido que te pase un apoyo económico. Y, por otro lado, te pregunto, si trabajaste toda tu vida, ¿no vas a tener acceso a una pensión? En fin, el reto es que te des cuenta de que quieres seguir con un hombre que ya te dijo que dejó de amarte porque temes no poder mantenerte, pero date cuenta de que tampoco amas ya a ese hombre, es el padre de tus hijos y hasta ahí tu gratitud con él. Se casaron a los 20 años, siendo muy jóvenes los dos, y a los dos ya se les acabó el amor, si es que alguna vez lo hubo.

Ahora es otro momento y pueden separarse de buena manera, acordando cómo te va a apoyar. Y también debes confiar en que puedes encontrar otra manera de mantenerte; todavía eres una mujer muy joven, te quedan muchos años por vivir. Además, podrían esperar un par de meses más, ya que el encierro está haciendo que puedan tomarse decisiones precipitadas causadas por el aburrimiento u alguna otra cosa, más que por la realidad que quiere vivirse. Así que esperen un poco para tomar una decisión que los deje conformes a los dos.