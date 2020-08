Mujer le coquetea todo el tiempo

Querida Doctora Corazón, espero que estés bien. Quiero pedir un consejo. Hay una mujer, que es mayor que yo como unos 5 años y tiene un hijo, que siempre me coquetea. Ella trabaja en la tienda de la esquina y siempre me manda indirectas de salir, pero mis conocidos no la ven bien.

Creen que no puedo tener nada con una madre soltera o cosas de ese tipo. Mi familia tampoco lo ve bien. Yo no lo veo como una relación aún, pero sí quisiera conocerla.

Nico, 25 años





Querido Nico, gracias, estoy muy bien y espero que tú también. En relación con tu pregunta es necesario que tengas muy claro para qué quieres relacionarte con esa madre soltera y también ella debe saber qué es lo que pretende al relacionarse contigo.



Si ella está buscando un padre sustituto para su hija, tú tienes que preguntarte si quieres, y estás preparado, para tener ese rol en la vida de esa señora y su hija. Y si tú quieres a la señora para el puro acostón, tendrías que ser honesto para que ella no espere nada más de ti.

Y si los dos nada más quieren calentarse el uno al otro, sin más expectativa, pues entonces la situación podría funcionar. Dos personas que sólo quieren tener sexo y lo tienen claro, pues podrían disfrutar la situación.