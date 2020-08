Hija... ¿confundida?

Hola, Doctora Corazón que Dios te bendiga por tus grandes consejos. Tengo una hija de 15 años y hace como dos meses yo estaba sentada y se sentó junto a mí, y, de repente, me dijo que qué pasaría si me dijera que le gusta una niña.

Lo único que pude contestarle es que estaba loca y ya no me dijo nada, pero lo que no entiendo es que en la secundaria empezó a tener novio y con el último terminó cuando iba en tercero; vienen a verla sus excompañeros y no quiere salir, pero en la noche casi no duerme porque se la pasa con el celular y casi no come, por eso me preocupa mucho su comportamiento. A veces, la despierto para que coma y luego trato de abrazarla, pero me contesta mal. Por favor,



Ayúdeme porque no sé si está confundida o qué tiene. Y en caso de que tengamos qué ir con un psicólogo, no sé qué hacer para convencerla a que vaya. Por eso, te pido que me orientes a saber qué hacer, porque igual cuando entró al bachillerato me dijo que le gustaba mucho uno de sus compañeros y hasta me hablaba mucho de él, pero no sé qué pasa. Te pido que me ayudes lo más pronto que puedas, muchas gracias.

Amelia B., 50 años



Querida Amelia, gracias por tus bendiciones, te mando las mías, y más gracias por leerme. Te comento que posiblemente tu hija sea una persona a la que le gustan los hombres y las mujeres, se les denomina bisexuales, y es parte de la diversidad humana. Nadie nos ha enseñado sobre todas las posibilidades de relación que existen en la vida humana, pero siempre es tiempo para aprender y ayudar a que nuestros seres queridos no sufran por lo que no sabemos.



Te sugiero que seas tú la que acuda a terapia para que comprendas qué ocurre y puedas apoyar a tu hija, haciendo a un lado tus prejuicios o tu desinformación. Después de que acudas a que te den orientación, entonces podrás preguntar cuando sería conveniente que acuda tu hija para que despeje sus propias dudas sobre lo que está experimentando.