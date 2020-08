Preocupado porque no tiene trabajo

Hola, Doctora Corazón, espero que ande bien, me quedé sin chamba por culpa de este virus maldito del covid-19 y ya no sé qué hacer, qué tipo de comida vender o puesto o negocio, qué me recomendarías tú.

Samuel, 27 años





Querido Samuel, gracias, ando muy bien. Comprendo que no es sencillo quedarse sin trabajo en estos tiempos, pero está muy bien que tengas la iniciativa de emprender algo por tu cuenta y no quedarte de brazos cruzados.

No sabría qué tendrías que hacer porque desconozco si tienes dinero, tampoco sé dónde vives y menos me imagino qué es lo que te gustaría hacer a partir de ahora.

Te recomiendo ver a tu alrededor para que detectes qué es lo que podría funcionar, qué es lo que se necesita en el barrio en el que vives. Seguro se te va a ocurrir algo si sabes observar o preguntar a tu alrededor, el reto es que no te des por vencido y que ofrezcas en tu emprendimiento algo que no hay o que nadie vende.