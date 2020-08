Decálogo para comprar la cartera ideal

Las carteras son el accesorio fetiche de la mujer por excelencia. El gusto personal y la influencia de la moda influye en su compra.



Este último motivo es un gran error. Los expertos de la revista LifeStyle explican cuáles deben ser los principales fundamentos para elegir una cartera:



1.- Lo primero a considerar es la altura, la cual tiene directa relación con el tamaño de la cartera. Si eres alta, no te conviene elegir una cartera pequeña, ya que te hará lucir más grande aún. Por el contrario, si eres baja de estatura, un bolso grande llamará demasiado la atención.



2.- Lo segundo a tener en cuenta es la forma de tu cuerpo. En este caso también aplica la regla invertida; es decir, si tu cuerpo es más bien redondeado, te conviene usar bolsos de líneas rectas o estructurales (de ángulos marcados); si tu cuerpo es angular, es preferible elegir bolsos de formas redondas.



3.- El largo de la cartera puede estilizarte o engrosar una parte de tu cuerpo. Recuerda que el objetivo es compensar las formas. Entonces, si tienes la espalda ancha o mucho busto, usa la cartera con correa más larga cerca de la cintura. Por el contrario, si tienes las caderas anchas, es preferible usar un bolso sobre la cadera o bajo el brazo.

También puedes tomar la cartera con la mano, esto es cosa de gustos, y se usa principalmente con los clutchs de noche.



4.- El estilo de la cartera va a depender de tu contextura física. Ten en cuenta que los bolsos con brillos y estampados acentúan las formas, por lo cual no son recomendables para personas rellenitas. Por el contrario, los colores lisos tienden a reducir y afinar.



5.- La calidad de la cartera es importante. La próxima vez que vayas de compras prefiere adquirir una buena cartera. Es mejor tener pocas y buenas que muchos de mala calidad. Ten presente que las carteras de calidad duran años si las cuidas bien, por esta misma razón elige modelos clásicos, que no pasan de moda.



6.- Inés de la Fressange, una reconocida estilista francesa, dice que al combinar el color de tu cartera con el de tus zapatos después de los 30 agrega 10 años más. ¡No hagas eso! Y ya no está de moda tampoco.



7.- Si tu bolso es estampado y tiene muchos colores, elige uno de ellos para tus zapatos. Nunca mezcles estampados florales con animal print en zapatos y cartera al mismo tiempo, elige uno y quédate con ese hasta el fin.



8.- Para un estilo “Color Block” (cuando toda tu tenida es del mismo color, elige una cartera que rompa la monocromía); por ejemplo, si tu tenida es completamente negra, usa una cartera de mano roja.



9.- Atrévete con los estilos en la tendencia Arty (obras de arte de reconocidos pintores como Monet, Picasso y Dalí aplicadas al vestuario), artesanales y los tejidos metalizados, que permiten usar la misma tenida para el día como para la noche.



10.- Las mochilas son un accesorio definido como un indispensable en la revolución de la moda que estamos viviendo, cuyo foco es la estética sport. Elige una con lentejuelas o diseño entretenido y atrévete a usarlas con tu conjunto profesional de oficina o incluso de noche.





Materiales:

- El cuero es uno de los más duraderos, con cuidados mínimos puede resistir más tiempo y alguna que otra inclemencia del clima.



- Las de ecocuero (o cuero sintético) con el tiempo tienden a descascararse, pero con algunos cuidados pueden conservarse muy bien.