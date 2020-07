Actividades para los niños en esta cuarentena

Debo confesarles que para poder hablarles de este tema tuve que buscar ideas, ya que en esta área realmente no me he destacado bien.

Cuando mis hijos terminan homeschool es hora de dormir a Mati y, cuando lo duermo, yo aprovecho a trabajar o descansar y ellos están entretenidos jugando Fifa. Sin embargo, realmente quiero esforzarme en realizarles actividades entretenidas que los aleje de las pantallas.

Cuando estaban en la escuela pasaban tan ocupados con extracurriculares que veían muy poca televisión y tenían poco tiempo para jugar Fifa, lo cual lo hacía mucho más sencillo. Ahora me veo obligada a mantenerlos entretenidos de una forma saludable.

Hay un juego que a mí me encantaba de niña, y es La búsqueda del tesoro. Puedes hacerle un mapa a los niños con pistas y esconderles cosas y notas en cada lugar hasta que lleguen al tesoro. Los puedes hacer trabajar en equipo y así fomentar el compañerismo en ellos.

Puedes agregar notas secretas, de niña lo hacíamos mucho. En un papel con un hisopo o un fósforo escribes utilizando el jugo de limón… para revelar lo que dice utiliza una vela encendida, solo debes poner arriba el papel (sin quemarlo) y se revelará el mensaje escondido.



Descubrir el personaje: este me lo imagino jugando incluso mientras duermo a mi bebé, ponemos en un recipiente varios nombres de personajes y vamos sacándolos por turnos para adivinar quién le tocó.



Árbol genealógico: podría ser divertido para ellos conocer a sus familiares más lejanos, haz con ellos un árbol con fotografías y motívalos a llamar a sus abuelos para conocer más acerca de dónde vienen.

Me encontré en Pinterest un video y me encantó… es poner un grupo de peluches justo en el lado donde van a ir tus pies al acostarte en el piso… y en el lado de la cabeza pondrás una canasta. ¡Podrías hacerlo en grupo como carrera par ver quien termina primero!



¡Desempolvemos los JUEGOS DE MESA! Qué mejor momento para estar en familia y tener una noche o tarde de juegos. Hagan sus boquitas favoritas juntos y ¡que comience el juego!

Mónica Tobón de Ponce

Síguela en Facebook: Mónica Tobón de Ponce, Pashion by Mónica

Puedes escribirle al correo

pashion504@gmail.com