Sospecha infidelidad de parte de su mujer

Tengo 17 años de relación con mi esposa, y tres hijos. Desde hace como cuatro meses no me deja ver su celular, y algunas aplicaciones las tiene con candado, y tengo sospechas de que ella me está siendo infiel, y más ahorita que estoy enfermo y encerrado. Ya fuimos al psicólogo una vez, porque ella ya no quería seguir conmigo, y yo le pedí una última oportunidad, pero noto algo raro en ella.

De su trabajo sale a las 16:00, pero llega pasadas las 19:00 horas; entonces, estoy sospechando que tiene alguna persona con la que se está viendo, alguien de la empresa donde trabaja.

A mi esposa le llevo 20 años. No quiere que vaya por ella al trabajo, cuando antes sí; además, le he caído en dos o tres mentiras como un domingo que según le tocó trabajar, y ella no trabaja nunca los domingos. Creo que la diferencia de edad es el problema, pues ya me ve viejo y cansado, sin trabajo, sin salud, y no sé qué pasa. Me gustaría que me pudiera ayudar, muchas gracias.

Luis R., 53 años



Buenas tardes, querido Luis. No es nada sencillo lo que estás viviendo, pero tienes que armarte de valor y encarar a tu mujer para saber qué es lo que van a hacer, porque si ella dejó de amarte, no habrá nada que digas o hagas para que ella se quede junto a ti.

Una relación de pareja tiene que ser cosa de dos y si no se han ocupado de alimentar esa relación, pues el amor se acaba. Especialmente tienes que reconocer que tú relación estaba con una pata coja, y hablas de que pediste una última oportunidad. ¿Qué cambió entre ustedes en esa “última oportunidad”? Si ninguno de los dos hizo

acuerdos para saber qué cambiaría uno y otro para estar mejor, esperar que todo mejoraría por arte de magia es una fantasía. Entonces, te repito, tienes que hablar con ella y entre los dos tienen que decidir qué va a pasar entre ustedes, especialmente si ella se ha entusiasmado con un hombre más joven.