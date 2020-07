Le pegan el herpes y no sabe qué hacer

Doctora Corazón, ¿qué es eso del herpes? Fíjate que tuve relaciones con dos chavas en una fiesta y al parecer una de ellas me contagió. Después de la fiesta empecé a tener gripa y como manchas en el cuerpo y fui al médico espantado de que pudiera ser coronavirus. Pero me dijo que era herpes.

Me dio medicina, pero dijo que es algo que no se quita ¿de verdad? Te escribo para que me recomiendes un doctor que me quite eso porque las manchas en la piel arden un buen y quiero que se me quiten.

Desesperado, 20 años



Querido Desesperado, es real lo que te dijo el doctor, el herpes, que es un virus, no se quita. Sólo va y viene. Los medicamentos que se usan son paliativos, ya que te repito, no existe algo que erradique el virus del cuerpo. Y cuando viene un brote puedes verlo y tendrás esas manchas, y cuando se esconda el virus, dejarás de tenerlas.

Es muy importante que mantengas un sistema inmunológico fuerte, pues eso hará que no tengas brotes frecuentes. Y ahora ya sabes que hay infecciones de origen sexual que no sabes identificar y que quienes las tienen no te van a informar antes de tener sexo.

Vas a tener que aprender a ser más selectivo y a no tener sexo con cualquiera. Ahora tú eres un portador y puedes contagiar a otras personas cuando tengas esas manchas que te desagradan. Sé consciente. En esencia tendrías que decirle a tu pareja en turno que eres portador de este incómodo virus.