40 años de Gisele Bündchen, un modelo de mujer

Dentro y fuera de las pasarelas y portadas de revista, Gisele Bündchen es una mujer modelo.

A sus 40 años, que cumplió esta semana, la brasileña es un ícono: convirtió su nombre en una poderosa marca, ostenta el récord de la maniquí mejor pagada durante 15 años seguidos y dejó huella en las pasarelas con su peculiar estilo de caminar.

Pero la beldad también es sinónimo de empoderamiento femenino al expandir sus horizontes como empresaria, activista de diversas causas como el medio ambiente, autora, actriz y madre de familia.

“Ha sentado las bases para mucho quehacer en muchas áreas, pero sí, especialmente, en el rol de la mujer dentro de la moda”, sostiene la diseñadora mexicana Lydia Lavin



Inicios. Originaria del sur brasileño, Gisele aspiraba a ser jugadora de volibol, pero el mundo de la moda estaba marcado en su camino.

Con 14 años, luego de ser descubierta por un agente en un centro comercial, debutó en las pasarelas y, en 1996, tuvo su primer desfile en la Semana de la Moda de Nueva York.

“Naces con algo y tienes que estar en el momento y lugar indicados para poder triunfar, y cuando te toca, te toca. Tiene que ser casi tu destino”, señala Estela Sáenz, directora general de la agencia Shock Modelling.

Aun y cuando pertenece a otra generación, Gisele cumplía con todas las características de las top models que reinaron en los 90, como Naomi Campbell, Claudia Schiffer y Cindy Crawford.

Distaba mucho de la apariencia extremadamente delgada y hasta andrógina de las heroin chic, como Kate Moss, en cambio, su curvilínea figura, cuerpo saludable y bronceado la convirtieron en la epítome de la bombshell, la bomba brasileña.

“Empezó con ella una oleada nueva de aceptar a las modelos con sus curvas, cuerpos sanos, sí trabajados en gimnasios y cuidados, pero que al final pudieran acceder a una belleza más natural y de bienestar. Eso comunicó a muchísima gente que no era sano estar tan delgada y, sobre todo, sí creo que tuvo una influencia positiva en erradicar las enfermedades alimenticias”, opina Lavín, académica de la Universidad Iberoamericana.

Su esposo Tom Brady compartió este dulce retrato familiar el lunes para desearle un feliz cumpleaños con estas palabras: “Feliz 40 cumpleaños @gisele eres el sol de mi vida. Es por eso que siempre estaré contigo. Eres la niña de mis ojos, para siempre te quedarás en mi corazón”, usando la letra de la canción de Stevie Wonder de 1972. Tom y Gisele se casaron en 2009 y tienen tres hijos.





Carrera. Antes de cumplir los 20, Gisele ya había colaborado para firmas como Alexander McQueen, Valentino, Dolce & Gabbana, Versace y Ralph Lauren, y adornado las portadas de decenas de revistas, incluida una en solitario de la edición estadounidense de Vogue.

Para el 2000, Rolling Stone la nombró la Chica más Bella del Mundo y, ese mismo año, se volvió un ángel de Victoria’s Secret, firmando el contrato más caro de la historia de la firma.

“Depende mucho de la astucia, la inteligencia de una persona, para poderse vincular y poder lograr lo que ella logró. Puedes tener el contacto con la gente más importante del medio y no lograr nada.“Fue única, que cumplió todas estas facetas”, resalta Sáenz.

En 2007, justo cuando terminó su relación con la firma de lencería, estaba dentro de las 20 mujeres más ricas del entretenimiento. Y, en 2014, Forbes la colocó en la posición 89 de su listado de las Mujeres más Poderosas del Mundo.

Como lo destacó la revista Time, Gisele es uno de lo íconos con mayor influencia en el mundo de la moda: su colaboración con Pantene generó un incremento de ventas en el producto, lo mismo que con la firma deportiva Under Armour. Para 2013, su línea de sandalias Bündchen’s Ipanema vendía 25 millones de pares.



Triunfo. No obstante, ambas expertas reconocen que el éxito de Gisele no solo está en su atípica belleza, producto de sus raíces sudamericanas y europeas, sino también en su carisma y seguridad.

“Se veía esta mujer multifacética, más allá de poder ser una belleza escultural y una top model, que las hubo y que habrían la boca y no tenían mucho que decir, ella siempre ha tenido mucho que decir. Es una mujer que ha sabido aprovechar ser el centro del escenario, siendo una persona que tiene algo que comunicar, ya fuera el cuidado de la salud o la belleza integral.

“Una persona consciente, integral, y creo que es una combinación importantísima de que haya belleza, inteligencia y, además, sensibilidad. Esas tres cosas ya las quisiera cualquier persona”, dice Lavín.

Tras 20 años sobre las pasarelas, en 2016 la modelo decidió dejar atrás los desfiles de modas, mas no el modelaje, para dedicar más tiempo a su esposo, el jugador de fútbol americano Tom Brady, y sus hijos Benjamin y Vivian.

En 2018 publicó Lessons: My Path to a Meaningful Life, sus memorias, cuyas ganancias fueron para apoyar a causas sociales y del medio ambiente.

Además de su trabajo ambientalista, ha apoyado a organizaciones como Save the Children, Red Cross y Doctors Without Borders en temas como el cáncer de mama, VIH-sida y el acceso a agua potable para comunidades de escasos recursos.

En medio de la pandemia por el covid-19 realizó donaciones en Estados Unidos y Brasil para apoyar cuestiones de higiene, comida y asistencia.

“Hace una voz importante el que alguien de la moda, que siempre se ha considerado un gremio banal y superficial, se convierta realmente en una ministra de todas estas cosas”, afirmó la diseñadora. Gisele Bündchen es una señora modelo de cuatro décadas.





Es promotora de la lactancia materna, también es ambientalista, como regalo de cumpleaños ha solicitado plantas. Tiene la meta de sembrar 40 mil árboles en la Amazonía.





Sus secretos de belleza

La modelo ha compartido sus productos predilectos en diversas revistas, les detallamos sus favoritos:

Colorete

Siempre consigue ese aspecto bronceado utilizando colorete, pero tiene su secreto de aplicación: „Para conseguir un aspecto un poco bronceado, pero muy natural, me doy unos toques en los pómulos y en el puente de la nariz”, confiesa Gisele.



Cabello

Para mantener la salud y el brillo de su pelo graso no lo lava a diario. Así explica su técnica de lavado: "Día sí, día no, porque no quiero que se reseque. Para las puntas utilizo el sérum reparador de puntas abiertas de Pantene Pro-V”.



Pecas

Para proteger la piel de las radiaciones solares, su marca favorita es la brasileña O Boticario. Le gusta una crema con color y de larga duración, con SPF 70, pero, como le cubre las pecas, "marcarlas un poquito con un lápiz porque son signo de juventud”.





Contorno

Mañana y noche usa Essential Fx Smoothing & Brightening Under-Eye-Cream, de Perricone, para el contorno del ojo por su contenido en Acil-Glutationa, un antioxidante compuesto por tres aminoácidos que reduce arruguitas, mejora la piel y la protege, repara y detoxifica.



Cejas

En cuanto a sombras le favorecen las bronce y doradas, y para enmarcar su mirada trabaja sus cejas. "Me gusta alargarlas, y para ello dibujo pelitos hacia arriba y luego las peino. Así retiro el exceso de lápiz y les doy forma”.





Crema

La modelo brasileña tiene una crema de cuerpo favorita: la manteca de coco. En más de una ocasión ha afirmado que le gusta más su textura porque siente que le hidrata más la piel que si se aplicara un bálsamo corporal o una leche.