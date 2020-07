Ella no quiere tener hijos y su novio si

Hola, Doctora Corazón, le mando un saludo cordial. Fíjese que llevo un tiempo de novia con mi pareja, pero últimamente él me ha hablado mucho de tener hijos, yo no quiero y me sigo cuidando, pero él me puso un ultimátum que si no lo hago me dejará. No sé qué hacer porque sí lo amo.

Sandra, 25 años



¡Hooola!, querida Sandra, si tú ya sabes que no quieres tener hijos, déjalo, porque es válido que no quieras tener hijos, y también es válido que él quiera tenerlos; así que déjalo para que encuentre a una mujer que sí quiera tener hijos. Sí te creo que lo ames, pero tu amor no es suficiente para compensar su deseo de ser padre, son dos amores muy distintos.



Tú ya sabes que no quieres ser mamá y dudo que vayas a cambiar de idea, así como él no cambiará la suya de querer ser papá. Es tiempo del adiós para los dos. Y cuando decidas tener otra relación, antes de que las cosas avancen habla de tu decisión de no querer ser madre. Y ten paciencia, también existen hombres que no quieren ser papá, todo es cuestión de que encuentres a uno de ellos.