Los efectos de la mascarilla   

Ahora que estos elementos se han posicionado como el nuevo e indispensable accesorio, la piel ha resentido su uso constante, fricción y poca ventilación.

Por lo que es normal que hayas notado un cambio radical en tu piel, sobre todo en tu mentón y nariz que forman parte de tu zona 'T'.

Este padecimiento ya tiene nombre, y se le conoce como mascné, así que recuerda que la misma limpieza que tienes con tu rostro la debes de tener con tu mascarilla. ¡Lávala cada vez que la uses, así también evitarás contagios!

Para no tener nuevos brotes o puntos negros es indispensable que diaramente asees tu rostro: puedes optar por versiones seguras como el gel limpiador de CeraVe antes de tener que salir de casa; a su vez, cuando lo sientas necesario, pasa sobre tu dermis un algodón con agua micelar como la de Bioderma; y refréscate con un mist hidratante como el que propone la firma Biossance.

Y sobre el maquillaje, menos es más. Previene que tu 'lipstick' se quede en el tapabocas y sólo maquilla tus ojos, que es la parte de tu rostro que lucirá.



Anuncio animado

¿Recuerdas a The Bean?, el simpático sticker de Instagram. El tiempo ha pasado y ahora su creador, Harry Hambley, le ha hecho una tira cómica llamada Ketnipz, donde aborda la cotidianidad.

Y claro, el Covid-19 tenía que ser parte de ello, por lo que ahora ha lanzado 'merchandise' en donde se ve al personaje en miniatura con un letrero estampado en cubrebocas, playeras y sudaderas.

Si tus amigos pueden leerlo, entonces quiere decir que están muy cerca.Puedes adquirir estos productos en ketnipz.com

Mascarilla de Adidas





Estilo sport

Adidas también se suma a la causa, por lo que ha creado cubiertas faciales en color negro y azul con el logo y frase 'wash. dry. reuse.' a un costado.

Pero lo mejor de todo es que por cada pieza vendida la empresa donará 40 pesos al Fondo Global de Respuesta al Coronavirus de Save The Children, organización que vela por la contención de este mal.

Su singularidad es que son hechas con primegreen, un material que combina un tejido reciclado de alto rendimiento y que además evita el uso del plástico virgen, sin dejar de lado que sea suave y transpirable.

El diseño ya está disponible en nuestro País a través de su página web y la app de la firma deportiva.

Tiendas como New Balance le apuestan al ecommerce





Venta en línea

Ante el reto económico que supone esta pandemia en la industria de la moda diversas firmas han optado por una nueva forma de venta.

Así que empresas estadounidenses como New Balance y Opening Ceremony, y la francesa Maison Cléo ahora apuestan por un innovador modelo de negocio de venta en línea. Éste consiste en no dejar lugar para los desperdicios, pues las prendas sólo serán confeccionadas después de que sean compradas, es decir 'made to order'.

La virtud para los consumidores será que contarán con el modelo, talla y detalles específicos que soliciten por vía digital, obteniendo prendas atemporales y duraderas que sean amables con el medio ambiente. ¿Te sumas?