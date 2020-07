10 firmas de lujo para vestir tu hogar

Diseñadores de lujo como Alexander McQueen han hecho piezas para que decores tu casa, tal como te gusta hacerlo con tu ropa. Alfombras y hasta muebles son parte de las opciones que puedes adquirir.



The Rug Company, la compañía líder en diseño de tapetes, apuesta por la hibridación que existe entre el diseño de interiores y la moda. En ambas disciplinas el diseño es primordial para lograr representar algo íntimo y personalidad.



Además, apuesta por la calidad en la manufactura para plantear un 'statement' en tendencias y patrones. Conoce a los diseñadores más destacados que colaboran con la firma.



1 Thom Browne



Comenzó con un negocio en el año 2001 y en pocos años se convirtió en una marca mundial de 'pret a porter' y accesorios de lujo cuyas innovaciones en la sastrería han impactado de manera positiva la moda masculina y femenina.



Los tapetes intervenidos por la firma hacen justicia de la sofisticación y genialidad. Las piezas se caracterizan por la vanguardia y volúmenes excesivos.



2 Alexander McQueen



Se trata de uno de los principales exponentes de la cultura británica con su impecable sastrería que combina una estética sombría y romántica.



Los tapetes creados por la firma, ahora dirigida por Sarah Burton, mantienen este especial espíritu junto con exquisitos materiales y la artesanía de esta marca.



3 Diane von Furstenberg



Desde 1972 ha cautivado a la industria con icónicos diseños. También ha conquistado a grandes personalidades de Hollywood con 'wrap dresses' y coloridos estampados.



Así, Climbing Leopard fusiona el diseño animal salvaje sobre un color esmeralda muy sutil que fusiona dos aspectos aparentemente opuestos. Para los amantes del 'animal print' también está Funky Zebra y Python Glory.



4 Elie Saab



Este diseñador de origen libanés es reconocido por sus diseños opulentos de bordados y volúmenes. También está comprometido con la artesanía y sus detalles delicados.



Recientemente se integró a la lista de aliados de esta compañía y su inspiración proviene del encaje, los elementos florales, la textura y abstracción.





5 Vivienne Westwood



Es una de las diseñadoras más originales e influyentes de nuestro tiempo al ser precursora de la estética punk y el 'new wave'.



Desde 2005 crea tapetes especiales donde incorpora sus estampados más aclamados como el icono de la bandera del Reino Unido.



6 Giles Deacon



Sus juguetones, extravagantes y glamorosos diseños caracterizan a este diseñador británico. El creó el vestido de boda de Pipa Middleton.



Sus piezas 'home decor' son altamente decorativos y cautivadores, mantienen una esencia moderna y pueden ser dignas de colección.



7 Paul Smith



Se trata de uno de los primeros colaboradores de The Rug Company. Las lineas geométricas y los tonos pastel se incorporan en tapetes capaces de transformar cualquier habitación.



Festival es el ejemplo perfecto de los diseños geométricos o Kyoto Daytime que está impregnado de hermosos motivos florales.



8 Mary Katrantzou



Mejor conocida como "la reina del estampado" ha revolucionado la industria con una mezcla de influencias de artistas urbanos, naturaleza y joyería.



Garden of Eden refleja el estilo de la diseñadora con flores muy detalladas sobre una suave lana azul y blanco en seda. Por su parte, Valley tiene un efecto surrealista que se mantiene muy moderno con el juego de tamaños y escalas.



9 Lulu Guinness



Es famosa por sus ingeniosos diseños de bolsos. Su estilo fuerte y personal, así como sus originales ideas, han jugado un papel fundamental para su éxito.



Su inspiración basada en el 'glamour' retro y en el 'chic' moderno han servido para diseñar tapetes 'vintage' que son divertidos, lujosos y elegantes.





10 Alfredo Martínez x Placencia Muebles



El mexicano se suma a la tendencia del 'home decor' con una colaboración marcada por la funcionalidad y el minimalismo para Placencia Muebles.



Sus diseños desafían los cánones del estilo contemporáneo y la evolución del diseño mexicano y apuestan por el 'mix and match' de patrones en color blanco y negro.



Recuerda que también puedes encontrar la colección hecha en colaboración con Benito Santos.