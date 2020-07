Ya no soporta a hermana abusiva

Querida Doctora Corazón, quisiera que me aconsejaras. Mi problema es que en mi casa vivo con mi mamá y hermana mayor, quien ya tiene un hijo y la verdad es que ella es bien abusiva, no trabaja y mi mamá le da todo. Qué me recomiendas hacer porque se pasa con mi mamá, le pide dinero para irse a tomar y deja a bendiciones con mi jefa.

Ramón, 16 años, estudiante



Querido Ramón, se vale que hables con tu hermana y le digas que te incómoda ver cómo explota a tu mamá, pero no esperes que cambie su actitud, ya que el problema real es que tu mamá alimenta esa conducta al darle todo lo que le pide y al quedarse a cuidar a su nieto, en vez de hacerle ver que ese hijo es responsabilidad de ella como mamá.

Así que también necesitas hablar con tu mamá para que se dé cuenta que no está ayudando para que tu hermana sea una persona responsable con su criatura. Habla con las dos y ten paciencia, porque entre ellas existe una relación en donde han permitido que haya manipulación de una con la otra.