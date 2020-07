Preocupado porque su familia es descuidada

Querida Doctora Corazón, espero que estés bien. Fíjate que a ando desesperado porque mi familia no hace caso a las medidas de la cuarentena y no sé qué hacer. A cada rato se salen, se exponen, no usan cubrebocas. Necesito un consejo para que entiendan el peligro. Yo tengo conocidos enfermos, pero ni así me creen.

Juan, 40 años



Querido Juan, antes que todo, aprende a relajarte, porque el estrés deprime al sistema inmunológico y te deja desprotegido ante enfermedades. Así que cálmate y vigílalos más. Cuando los veas salir, dales el cubreboca; cuando lleguen a la casa pídeles que entren con los zapatos en la mano e inmediatamente haz que desinfecten la suela y se laven las manos. Y pídeles que se cuiden para cuidarte a ti, ya que también vives en esa casa y tienes miedo. Habla a tu familia del miedo que tienes a contagiarte y a que se contagien y puedas perderlos si se contagian y mueren.