Se la pasa de las "greñas" con su mamá

¿Cómo estás, Doctora? Yo a punto de explotar y es que ya no aguanto estar encerrada en mi casa. Todos los días son las mismas broncas con mi mamá. Son pleitos para ver quién lava el baño, los trastes, quién barre, en fin. Tengo clases virtuales y en plena clase se mete mi mamá a regañarme porque no he tendido la cama.

¿Por qué no se relaja y me deja vivir un poco? En la tarde sólo quiero ver una serie o algo y mi madre quiere que haga quién sabe qué. Mi mamá todo el tiempo está de malas y es difícil aguantarla. Ya quisiera que se acabara esto para volver al colegio y mantenerme un poco lejos de ella.

Fer, 17 años







Querida Fer, así como tú esperas que tu mamá se relaje, a ti qué te falta para no seguir el orden que tu madre necesita. Tender la cama, por ejemplo, es algo que se hace después que la persona se levanta. Y si no se hace la cama, observa como hay caos alrededor.

Tiéndela y verás que no hay caos y se genera un sentido de labor cumplida. Y aprende a comunicarte con ella, ¿qué te pasaría si en vez de hacerle caras o contestarle, hablas con ella? Podrías decirle que en la tarde quieres ver la tele y dejar de hacer cosas de la casa e invítala a que lo haga contigo.

Negocien. Por las mañanas las tareas del hogar, por la tarde la diversión o la flojera para las dos. Aprende a llegar a acuerdos, porque no vas a volver pronto al colegio, y aunque vuelvas, es muy importante dejar la cama tendida.