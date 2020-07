La pesca “encuerada” con otro

Hola Doctora Corazón, te cuento que caché a mi mujer en video llamada con un “amigo”, pero no le creo que sólo sea su amigo pues ella estaba en ropa interior, casi encuerada. La confronté y le pedí me dijera la verdad, pero ella asegura que no hay nada con él.

Yo la verdad lo dudo. Quiero a mi mujer, pero esto no sé si lo puedo aguantar. Ella ya entra a trabajar la otra semana y ese tipo es su compañero de trabajo. ¿Qué hago? Espero tu consejo y gracias.

Luis, 40 años



¡Hola!, querido Luis. ¿Qué habría hecho tu mujer si tú hubieras sido el de la llamada con una mujer a medio vestir? En fin, este asunto pone al descubierto que su vida sexual deja mucho que desear.

Las mujeres y los hombres en pareja necesitan sentirse deseados y amados. ¿Esta sensación la obtienes de tu mujer, ella la obtiene de ti? Si su vida sexual es muy pobre, es lógico que se busquen salidas, especialmente si ustedes dos tienden a evadir el tema y a no buscar soluciones juntos.

Se vale que la confrontes para hablar de su vida sexual y que no te quedes haciéndote rollos mentales, pensando en que te pondrá los cuernos con el compa del trabajo. Y si es así, entonces tendrás que hablar con ella para ponerle fin oficial a la relación, porque si ustedes

como pareja permitieron que hubiera un tercero es porque su pareja ya estaba rota.