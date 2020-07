Trucos caseros para verse bella

En estos días en que usted permanece en casa por la actual contingencia, no hay pretextos para no consentirse o para no dedicar unos minutos del día a su belleza.

Regálese unos instantes, olvídese un poco de la rutina, de los quehaceres y ponga en acción algunas prácticas que redundarán en beneficio para su piel y su salud.

Para estar hermosas esta cuarentena, Maya Karunna entró en acción y compartió las recetas de su abuela.

La integrante del grupo Caló se ha sumado a otras famosas fitness que comparten sus rutinas para hacer frente a la emergencia por Covid-19.

“Son ingredientes súper sencillos que siempre tenemos a la mano. Son las recetas de mi abuelita y que sí funcionan”, asegura la cantante, quien presume de una silueta envidiable y una piel de diosa.

“Además, hay veces que se tiene o no el dinero para comprar una súper crema. Hagan caso a este tipo de recetas que a mí me han funcionado. No aconsejaría nada que no haya probado yo”, afirma la beldad. Maya revela aquí algunos de sus secretos de belleza.



Hidratar manos

- Mezclar glicerina pura con azúcar (morena o blanca) y agua.

- Aplicar la mezcla en las manos y frotarla durante cinco minutos.

- Esta receta también se usa en pies y codos.



Mascarilla antioxidante

- Machacar una porción de aguacate y banano.

- Con el rostro bien lavado, aplicar esta mascarilla y dejarla por 20 minutos.

- Sirve como antioxidante, hidrata y deja la piel, suave y luminosa.



Para el rostro

- Revolver clara de un huevo con miel de abeja.

- Untar la mezcla en todo el rostro, excepto el área de los ojos y dejar entre 20 o 30 minutos.

- Al final lavarse la cara con agua tibia.



Adiós ojeras

- Un remedio infalible para quitar las gorronas ojeras, dijo Maya Karunna, es colocar una rebanada de papa o pepino frío por varios minutos.



Adiós a los granos

- Bicarbonato con limón y poner exclusivamente en el área donde está el molesto granito.

- Utilizar esta mezcla en la nariz para eliminar las impurezas.