Hermana quiere romper la cuarentena

Mis hermanos y yo vivimos en diferentes ciudades del país y mis papás viven en Tegucigalpa. El caso es que una de mis hermanas quiere visitarlos y dice que llevará cubrebocas, pero de cualquier manera a los otros hermanos nos parece un riesgo innecesario. Mis padres nos extrañan y quieren vernos, pero ya les explicamos la situación, son personas mayores, por lo que no han salido de casa desde la cuarentena y una tía se encarga de todas sus necesidades. ¿Cómo le hacemos para que mi hermana no vaya? Además, carga con sus tres hijos, pero dice que ya podemos salir, que lo peor ya pasó y no entiende razones.

José



Querido José, si cada hermano vive en distinta ciudad, ¿cómo pretenden gobernar

la vida de tu hermana? No hay manera. Y si ella es una persona inconsciente del daño que podría causar a sus padres si por alguna casualidad ella es una portadora asintomática

del covid-19 y podría contagiar a sus padres, no hay mucho que puedan hacer. Pueden alertar a sus padres para pedirles que la llamen y le digan que no puede visitarlos hasta que logre bajar el número de contagios en el país, especialmente en Tegucigalpa, donde hay un gran número de contagios.

Tal vez ustedes no consigan frenar a tu hermana, pero tus padres sí podrán. Así que habla con ellos. Y aún así, no esperes que ocurra lo que tú o tus otros hermanos desean.