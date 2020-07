Cinco actitudes femeninas que molestan a los hombres

La mayoría de los hombres se caracterizan por ser callados y no expresar sus sentimientos o inquietudes dentro de una relación de pareja; sin embargo, siempre hay cosas que les molestan y les desagradan, pero no te lo dirán para no generar un “problema innecesario”.



Especialistas aseguran que las emociones de las parejas deben ir a “un mismo son” para que haya un equilibrio.Para que una relación sea sana y feliz siempre es necesario un balance entre lo que das y lo que recibes.



Aun así, al no remediar esos pequeños detalles tu relación podrá no estar totalmente plena, por eso te traemos una lista con las seis cosas que más les disgustan de las mujeres basada en estudios realizados.



1. Que digas que no te pasa nada. Diversos estudios han reflejado que los hombres se sienten atraídos por las mujeres decididas, atrevidas y que no temen expresarse, por eso odian que al preguntarle algo a una mujer estas respondan cosas como “no sé”, “no me pasa nada” o expresiones similares que tratan de disimular que en realidad hay un problema. Entre más clara sea la comunicación, mejor.



2. Que seas controladora. Los hombres aman sentirse queridos, protegidos e importantes, pero de eso a adueñarte de todos los aspectos de su vida hay una gran diferencia.

Cuando una mujer se convierte en la “jefa” o la espía de su pareja asume un papel que no le corresponde, como el de una madre o una autoridad, y psicológicamente esto juega en contra de ella misma, pues al final él intentará encontrar a una persona que realmente le dé el espacio que necesita como un ser autónomo.



3. Que seas poco detallista. Los hombres aman recibir obsequios y demostraciones de aprecio. Regálale algo que le guste, cocínale su comida favorita, dile más seguido cuánto te importa y no esperes ser siempre quien reciba todas las atenciones.



4. Que reclames cosas del pasado. Aunque es normal que aún te hagan enojar cosas que pasaron hace mucho tiempo dentro de tu relación, en ocasiones es necesario dejar de acudir a ellas siempre que protagonizan una discusión, ya que ese es uno de los mayores temas que los hombres resienten de las mujeres.

Si se supone que los problemas ya fueron discutidos y perdonados no deberías mencionarlos, a menos que sea reincidente, y entonces deberás replantearte qué medidas tomar al respecto. De lo contrario entras en un círculo que no les permite avanzar.



5. Que seas indecisa. En ocasiones, las mujeres se comportan muy indecisas y dejan sobre el hombre la responsabilidad de ser ellos quienes decidan qué hacer; sin embargo, debes saber que ellos tienen el constante temor de que la decisión tomada al final no te parezca la correcta.





Conducta insana





- Creer que tu pareja es inferior a ti. Tener desprecio por la otra persona es uno de los comportamientos que, según expertos, presagian un divorcio o separación inminente entre dos personas.







- Cuando más compares tu relación con la de los demás peor se tornará la comunicación con tu pareja. A nadie le guste escuchar “oye, era mejor la persona que tenía antes”, no sabotees tu propia relación.





- Tener secretos en una relación es, sin duda alguna, la peor acción. Tarde o temprano todo se descubre... fracturar la confianza es fracturar, probablemente para siempre, tu relación.