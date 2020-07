Mascarillas reutilizables y solidarias

La pandemia que el letal virus covid-19 ha esparcido por todo el mundo no solo ha provocado un cambio radical en el estilo de vida de la humanidad, sino que también ha despertado su empatía y espíritu solidario en su máxima expresión.



La iniciativa de una de las más jóvenes exponentes del diseño de moda en Honduras ha sido incluso reconocido por la prestigiosa revista de moda Vogue México.



Nos referimos a la capitalina María Steffania, graduada de licenciatura en Diseño de Modas en Parsons the New School for Design en Nueva York, la misma escuela donde se graba el mundialmente conocido show Proyect Runway.

Adquiere tu mascarilla desde L120 a L150.





Ante el brote de coronavirus en Honduras, María Steffania tuvo la iniciativa de crear Face Mask.

“Lo de la revista Vogue fue una completa sorpresa, no tenía ni idea. Me di cuenta porque tengo varias clientas de México”.



En la edición de mayo de la revista Vogue México publicaron el reportaje de las “19 marcas que están creando cubrebocas con mucho estilo” a nivel mundial, y la suya fue incluida.



“Cuando lo vi me sentí muy emocionada, ya que es el sueño de toda persona que está en la moda, una de las metas es salir en una revista que la lea todo el mundo latinoamericano”.



“Decidimos hacer mascarillas para protegernos todos y hacerlo con el propósito de apoyar a nuestra comunidad. Por la compra de una, nosotros estamos regalando una a hospitales y a fundaciones”.



Fundación Abrigo, Hospital María, Hospital Escuela y Proyecto Prójimo de Unitec son algunos de los que se han visto beneficiados por la aportación de las personas solidarias que han adquirido las mascarillas de María Steffania.

María Steffania ha creado estilos únicos, como este juego de diadema con botones que sujetan el cubreboca.





Las mismas tienen un costo de desde L120 a L150. “Creemos que la moda no solo puede ser estética, sino también útil”.



“En tiempos de crisis creo que es importante darnos la mano entre todos para poder salir más rápido y más fuertes ante esta pandemia, que ha venido a cambiar nuestras vidas. Hemos creado estas mascarillas, las cuales tienen una bolsa por dentro para ponerles filtro y protegernos contra el virus. Por la compra de una mascarilla estaremos donando una igual a quienes más lo necesitan. Espero con esta iniciativa poder aportar mi granito de arena con un toque de moda”.





Otras causas

Fundación Para el Niño con Cáncer

Inspirada por una nueva causa, Revista Estilo reunió a destacados diseñadores de moda para impulsar la campaña #ApoyarEstáDeModa, que consiste en la fabricación de una colección cápsula de mascarillas con modelos atractivos.

Con esta campaña patrocinada por BAC Credomatic, Marca País y Centro Textil Liverpool, se busca apoyar la economía naranja y concientizar sobre la importancia de proteger la salud. Puedes adquirir tu mascarilla a través de Compra-Click de

@baccredomatichonduras, @smart.honduras y @entremoda.

Puede hacer pedidos por WhatsApp al 9456-4864, donde se le enviará un catálogo. Hay disponibles mascarillas de Jerry Cárcamo, Morena Perpetua, Miguel Chong, Luz Ernestina Mejía y Roberto Ramírez. Por cada una que compres se donará otra a la Fundación para el Niño con Cáncer.

Revista Estilo tiene la campaña #ApoyarEstáDeModa

Fundación Ruth Paz

La diseñadora Mary Ann Kafati ha creado una hermosa colección de mascarillas reutilizables a un precio de L210, cada una tiene cuatro capas, incluyendo una capa protectora quirúrgica, según lo explica en su cuenta de instagram @maryannkafati.

El 100% de lo recaudado será donado a la Fundación Ruth Paz. Se hacen entregas en Plaza Comercial Santa Mónica (bulevar del norte) o por mandaditos de Hugo.





El 100% de lo recaudado será donado a la fundación Ruth Paz.



Artesanías Mercado Guamilito



Tras el incendio del emblemático mercado sampedrano se están llevando a cabo diversas actividades para ayudar a los locatarios afectados. La venta de mascarillas es uno de ellos. Cuentan con una amplia variedad de diseños. El precio es de L70 y están a la venta en el mismo mercado.