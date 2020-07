Ideas para lucir sus tenis blancos

Los tenis o “sneakers” blancos son desde hace un par de años el calzado favorito de muchas mujeres en el mundo, no solo por su comodidad, sino también gracias a las influencers europeas de moda Chiara Ferragni y Alexa Chung, que en sus cuentas de Instagram suelen lucir sensacionales con este calzado atemporal.



Desterrando por siempre la idea que los tenis son de uso exclusivo del gimnasio o para para looks “athleisure”, ahora es muy usual ver cómo damas del buen vestir se atreven a combinar sus tenis con conjuntos de pantalón y chaqueta, hasta con elegantes vestidos de coctel.



No hay que tener miedo de combinar sus zapatillas deportivas blancas con un vestido negro, por ejemplo. Le hará resaltar su atuendo y le dará un fresco aire juvenil, en especial si lo complementa con una chamarra denim.

En caso de tener un traje pantalón negro con saco, no dude en usar una camiseta blanca de algodón por dentro, cartera negra y, por supuesto, sus “sneakers”.

Expertos recomiendan usar colores neutros como el blanco o “nude” al momento de elegir prendas de vestir para usar calzado deportivo blanco, para mantener un look combinable.





Errores que debe evitar. Es muy importante que el calzado siempre esté en buen estado y limpio. En especial si se trata de tenis blancos, para no dar mal aspecto.



Si va a optar por armar un conjunto monocolor en blanco, verifique que las tonalidades coincidan. Preste mucha atención para que ninguna prenda luzca más percudida que otra, y esa observación también incluye a sus tenis.

Existe un tipo de calzado deportivo blanco que se usa con cordones de colores. Lo ideal es mejor cambiarlos por blancos o pastel, pues estos tonos conservan perfectamente la esencia de la paleta neutra.



El uso de calcetines con tenis es una decisión personal. Para las que viven en ciudades muy cálidas como San Pedro Sula, el uso de medias de pie es lo habitual,



Pero si nos apegamos a lo que está en tendencia en el mundo de la moda, los calcetines tobilleros van con sandalias y con tenis este año.



Pero no cometa el error de usar calcetines negros con calzado deportivo blanco.

A continuación le invitamos a darle un cercano vistazo a estos looks casuales y para la oficina; copie ideas y haga sus propias combinaciones.





Prendas compatibles con los tenis, en especial blancos, son los vestidos, los trajes pantalón con saco, las faldas campesinas, los overoles y jeans de mezclilla con camisetas de algodón.