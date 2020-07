Quiere hacerse un tatuaje sin permiso de los padres

Hola, Doctora Corazón. Mire mi caso es que soy menor de edad y vivo con mis papás, tengo 17, ya casi 18 en diciembre, me quiero hacer un tatuaje ya en un mes, ya ahorré, pero el chico de mi barrio dice que me lo hace por 500 lempiras todo el brazo y otro amigo me pasó los datos de un estudio profesional en donde me lo hacen por mil 500, pero necesito llevar a mis padres y la verdad no quiero llevarlos, pero se ve mejor en el estudio. ¿Qué me recomiendas? Luis, 17 años





¡Hooola!, querido Luis, primero que todo, te informo que soy antitatuajes, así que no puedes confiar mucho en mi juicio. Aprendí que sólo se tatúan los presidiarios porque no tienen mucho qué hacer encerrados. Pero también entiendo que hoy es la moda y hay jóvenes que siempre quieren hacer lo que otros hacen, sin tener mucha individualidad.

En fin, es muy importante que ese tipo de trabajo se haga en un lugar acreditado porque

hay agujas involucradas y debes asegurarte de que son nuevas y que hay limpieza estricta en el sitio dónde se hará, y en las manos de la persona que lo hará y más hoy en día, que estamos lidiando con un virus que parece indestructible, el covid-19. Sólo te sugiero que medites un poco lo que quieres hacer y que comprendas que esta decisión es para siempre. La tinta no se borra. Y…no quiero agüitarte, pero hasta diciembre eres mayor de edad, así que tendrías que esperar hasta entonces y de cualquier manera, te aviso, tus papás van a poner el grito en el cielo.