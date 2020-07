Stéphane Rolland: "El show debe continuar"

París.- Confinado, privado de las citas con sus clientas y preocupado por el futuro de su equipo: el diseñador francés Stéphane Rolland "tenía un nudo en el estómago" durante

la pandemia. "Pero el show debe continuar", como demostró este martes en su video con la modelo española Nieves Álvarez.



Álvarez, una de las últimas musas de Yves Saint Laurent, fue la encargada de presentar la colección de alta costura de Rolland, en el segundo día de la Semana de la Moda de París, por primera vez digital, debido a la covid-19.





"Tiene un no sé qué, que aporta una energía...", gracias a su mirada azul intensa y sus posados ante las cámaras que ensalzan los vestidos, dijo a la AFP Rolland de la modelo española.



Para esta temporada, el diseñador imaginó siluetas "protectoras y generosas", que "vienen del confinamiento. Durante este periodo desestabilizador, buscamos el confort y el bienestar".



Para esta semana de la moda digital, "la prioridad es mostrar la prenda de manera inteligente, de forma seductora", un ejercicio al que Álvarez se presta de maravilla.



"Tiene una manera de andar única, se desliza, vuela", se entusiasmó Rolland. "Mi profesión es ser actriz, ya sea en una película o en un desfile de moda", explicó Álvarez a la AFP.



"Me encantan los desfiles, es una energía diferente, el contacto con el público, la música, pero también me encanta estar delante de la cámara, ponerme en la piel del personaje imaginado por Stéphane: es una mujer sensual, elegante y fuerte. Yo soy muy fuerte y muy positiva".



La colección poscovid de Rolland celebra una "feminidad exacerbada" con detalles "divertidos" como ventanas de plástico incrustadas en una capa o "preciosos" como una

reproducción de diademas antiguas. Creaciones para las que el diseñador recurrió "a artistas sopladores de vidrio" que reabrieron sus talleres.



"La alta costura es para mí un arte que hay que enaltecer y magnificar para hacer soñar", resumió Rolland.