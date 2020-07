Primo de su ex la corteja

Hola, Doctora Corazón. Necesito que me des un consejo. El primo de mi ex pareja me ha estado buscando. En mi cumple me marcó y de ahí hemos seguido mensajeando.

Hace poco, le dije que si sólo quería la ‘aventura’ o qué onda, que fuera honesto. Me dijo que sentía como una atracción o no sé qué, y por eso quería que nos viéramos. Nos hemos estado comunicando por Whatsapp y puede que haya cosas que se puedan malinterpretar.

Considera que soy una persona que vale mucho la pena, pero tampoco está cerrado a pasarla bien. Quiere que platiquemos, que cuando nos veamos ver si puede haber algo, que no quisiera casarse otra vez, pero que viéramos qué queremos los dos, qué planes tenemos ambos.

Me dijo que le gustaba mucho mi forma de ser y que teníamos cosas en común, lo cual creo que sí. ¿Crees que sea bueno intentarlo o igual sólo me estoy ilusionando y no es la mejor opción?

Me manda mensajes y me gustan, incluso me dijo que iba a buscar la oportunidad y que si no la iba crear, cosa que se me hizo muy lindo de su parte. Espero que pronto me puedas contestar. Confundida





Querida Confundida, necesitas revisar si vale la pena que te relaciones con un pariente de tu ex pareja, especialmente si tú aspiras a casarte y este chavo que fue casado ya te dijo que no tiene ganas de volver a casarse.

Si tú pretendes sólo una aventura, es lo que este chavo te está ofreciendo, aunque lo esté disfrazando de cortejo, con todos esos mensajes a medias, de que se va a buscar la oportunidad y bla, bla, bla.

Este chavo sabe cosas de ti, que pudo haberle contado su primo. Y tal vez tú sabes cosas de él, si conociste a la familia de tu ex. En resumen, si no puedes ver más allá de tus narices, pues se vale que te metas con este familiar de tu ex, pero ya sabes que no busca casorio, sólo quiere seducirte.