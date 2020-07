Cansada de ser la “Esperanzita” de la casa

Querida Doctora Corazón, te juro que ya no aguanto la cuarentena. De por sí no me gusta estar encerrada, siento que me ahogo y para colmo me tengo que aguantar a mi padre y a sus amigotes que sólo vienen a tomar cada que se les da la gana. Esto es un verdadero problema porque me volví la "Esperanzita” de la casa, además de que tengo que aguantar sus groserías y todo lo que hacen. Ya no sé qué hacer. Yolanda S.



Respuesta

Querida Yolanda, mientras no tengas la opción de irte de esa casa, lo mejor que puedes hacer es aprender a dejar de sufrir por una realidad que no puedes cambiar. Dices que te volviste la chacha de la casa, ¿a qué se debe eso?, ¿no está tu mamá?, ¿no hay más gente en tu casa? Lo ideal es que intentes hablar con tu papá cuando está sobrio para que le digas cómo te sientes por su comportamiento. Trata de que vea que también estás encerrada en casa y que te sientes mal porque él no se detiene a ver tus sentimientos, y le corresponde cuidarte como padre que es. Habla por las buenas, tal vez nunca has intentado decirle cómo te sientes. Y si sientes enojo contra él, trata de sacarlo de cuerpo, ya que, aunque no te guste, este es el padre que tienes y es un hecho que no puedescambiar. Vienes de ahí. Si no fuera por él, y tu mamá por supuesto, no estarías en este mundo. ¿Capeas?