Instagram: inspiración de tu próximo "beauty look"

Instagram es la red social favorita de las bloggers de moda y belleza, razón por la cual se convierte en una gran fuente de inspiración al momento de buscar las últimas tendencias y los must de temporada.



El maquillaje de colores ha tenido mucho éxito en los últimos meses y cada vez son más las influencers que apuestan por crear tutoriales con las paletas de sombras más vibrantes.



Te decimos cuáles son las propuestas de makeup que debes empezar a poner en práctica antes de subir una foto en esta red social para llenarte de follows y likes, así como los perfiles que debes seguir para no perderte ninguna tendencia.

Maquillaje de Priscilla Ono, síguela en @priscillaono



¡Vivan los tonos neón!

El verano es la temporada ideal para experimentar con los colores más llamativos y luminosos. Los tonos neón como el rosa, verde, amarillo y naranja le darán un toque muy diferente a tus looks.

Atrévete a experimentar con ellos y a combinarlos con atuendos neutros, ¿quién dijo que el makeup llamativo era solo para festivales?

Maquillaje realizado por Hrush Achemyan, síguela en IG @styledbyhrush





“Shine, shine, shine”

Se dice que los ojos son la ventana del alma, y nada mejor que resaltar nuestra glamurosa personalidad que con un maquillaje ¡muy brillante!

Complementa la belleza de tu mirada con sombras metálicas, brillos de alta pigmentación y con delineadores de glitter.

Las sombras líquidas o en presentaciones de polvo ultrafino te darán un toque muy radiante con una sola aplicación.

Estas opciones también puedes aplicarlas en el cuerpo, tus clavículas lucirán hermosas con una blusa strapless.

Maquillaje hecho por @lisaeldridgemakeup



Amamos las aplicaciones

Las aplicaciones de diamantes y perlas han tenido mucho éxito, cantantes como Danna Paola y Belinda o la actriz Regina Pavón no han parado de usarlas y convertirlas en tendencia.

La ventaja de esta moda es que puedes experimentar tanto como desees, las opciones son infinitas, desde un toque supersencillo al final de tu cat eye o alocarte y recrear la magia de unicornio.

Nuestro consejo para incluirlas en tu look diario es colocar un diamante pequeño en el lagrimal del ojo, en el rabillo del delineado o por debajo de las pestañas inferiores, ¡tú decides!

Propuesta de Pat McGrath (@patmcgrathreal)





Apuesta colorida

Los tonos nude se acoplan muy bien a los colores del arcoíris, combina sombras en tonos tierra con rosas, naranjas, rojos e incluso violetas.

Puedes crear apuestas muy elegantes para la noche o muy alegres para el día.

Esta temporada también experimenta si deseas con la gama de azules, desde un toque de sombra, un delineado o hasta un toque de brillos.





Make up artist hondureñas



En nuestra Honduras tenemos también excelentes make up artist que te mantendrán actualizada en las tendencias. Síguelas en Instagram:

Melania Recarte y Kriz Reales

@melaniarecarte y @krizreales

Taisha Urias y Celeste Lezama



@taishaurias y @celestelezamakeup