Ayuda a tu perro a recuperar su condición física

Retomar el ejercicio al aire libre después del confinamiento no es fácil y mucho menos si pretende hacerlo con su mascota.



Al igual que los humanos, los animales de compañía deben regresar poco a poco a la actividad física por mucho que haya estado acostumbrado a correr bastantes kilómetros antes de la pandemia. Y si durante estos días usted tuvo un mayor acercamiento con ese perrito y ahora quiere que salga con usted, los cuidados deben ser mayores.



“Las mascotas estaban acostumbradas a tener esa rutina (correr), entonces, al romperla, se estresan mucho o vienen problemas de comportamiento: romper cosas, orinar y defecar en casa cuando antes no lo hacían y enojarse con el dueño, o al contrario, querer estar con él todo el tiempo.



“Las mascotas ya deberían empezar a hacer sus carreras, pero desde cero porque se quedaron dos meses sin hacer ejercicio. Entonces, necesitan introducir la rutina poco a poco, empezando por unos 20 minutos, e ir subiendo el tiempo y, después de un mes, ya hacer la carrera completa o los kilómetros que se acostumbraban correr”, explicó la veterinaria Tania Sosa.



Además de volver a correr se deben considerar la hidratación y el cuidado de las patas.



“Siempre hay que cargar con su agua porque también a las mascotas les puede llegar un golpe de calor. No es recomendable colocarles protectores en el hocico, de hecho no los hay, porque los perritos no sudan como los humanos; entonces, no pueden regular su temperatura, lo hacen a través del aliento, y si se le cubre el hocico va a tener un golpe de calor”, advirtió.



El cuidado de la mascota en general y de sus patitas en particular después de correr es esencial, pues la pandemia no se ha superado. Sosa asegura que ya se han dado casos de corredores que, al terminar la rutina, le limpian indebidamente a sus mascotas los cojinetes de sus extremidades con agua con cloro, alcohol en gel e incluso el desinfectante más común de venta en spray o toallitas.





Para compañeros primerizos

1. Si su mascota estaba en casa antes de la contingencia y ahora usted quiere que lo acompañe a correr, considere estas sugerencias:

- Hay que familiarizarlo con la calle o el parque donde corran. Recorran la zona caminando y hagan un poco de calentamiento y regresen a casa.

- Procure traer a su mascota con correa, pues podría asustarse o ser agresiva con otros corredores o perros que ya están acostumbrados a correr.

- Permita que olfatee su entorno, como postes o árboles, ya que eso les brinda cierta seguridad.





2 Su mascota está aprendiendo, no la apresure.

- Troten ligero los primeros días y después aumenten progresivamente la velocidad para que se vaya acostumbrando.

- Lleve agua y un recipiente para que la beba. No olvide las bolsas para recoger sus desechos. - Si se detiene por cualquier motivo, no jale su correa bruscamente, ya que puede lastimar su cuello. Busque una correa que sea segura y no peligrosa para su compañero de cuatro patas.

- Disfruten, respiren y pásenla bien.