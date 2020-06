Le salió "el tiro por la culata"

Hola, Doctora Corazón. Lo que pasa es que yo le pedí a mi esposa que me cumpliera una fantasía, que tuviera relaciones con otra persona mientras yo veía y ella accedió. Pasó y todo bien, pero ahora mi esposa quiere seguir viendo al hombre con el que estuvo, pues dice que le gustó mucho y quiere verlo cuando yo no esté.

Ojalá me pueda mandar una respuesta, por favor. Necesito tu consejo porque mi esposa quiere seguir viendo a esta persona porque la hizo sentir muy bien. ¿Qué me recomiendas?

Arrepentido



¡Hooola!, querido Arrepentido. Tu esposa está pidiendo tu autorización para tener un amante. Una cosa fue hacer un trío, donde estuviste presente, y otra muy diferente es que ella quiera tener relaciones con ese hombre y que tú no estés presente. ¿Estás dispuesto a que tu esposa tenga un amante y que seas tú el que lo autorice? Una cosa fue la fantasía que ella aceptó hacer realidad y otra muy diferente es que ahora ella quiera agenciarse un amante.

Al final del día, el tema es hablar y llegar a un acuerdo, donde se vale que digas no estás de acuerdo porque eso ya no es una fantasía, sino que es una puesta de cuerno.